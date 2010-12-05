سید علی سجادی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان به عوارض ناشی از ابتلا به بیماری دیابت در اصفهان اشاره کرد و افزود: ابتلا به بیماری دیابت و عدم توجه و شناخت کافی نسبت به این بیماری در جامعه باعث شده که سالانه 9 هزار و 500 نفر در اصفهان به دلیل ابتلا به دیابت نابینا شده و بینایی خود را از دست بدهند.

وی با اشاره به عوارض بسیار زیاد ناشی از عدم کنترل بیماری دیابت، اظهار داشت: به دلیل بی‌توجهی به عوارض بیماری دیابت و عدم کنترل این بیماری غیرواگیر در اصفهان، سالانه یک‌هزار نفر به آمار بیماران کلیوی و نیازمند دیالیز افزوده می‌شود.

معاون فنی مرکز بهداشت استان اصفهان با بیان اینکه بیماری دیابت تاثیر مستقیمی بر عملکرد کلیه‌های بیماران مبتلا می‌گذارد، تصریح کرد: هم‌اکنون 180 تخت دیالیز در استان اصفهان وجود دارد که بخش قابل توجهی از این تختها را بیماران دیابتی پر کرده‌اند.

وی همچنین به اجرای طرح غربالگری بیماری دیابت در سطح استان اصفهان اشاره کرد و ادامه داد: به دلیل اینکه بیماری دیابت عوارض بسیاری دارد و باید در شرایط خاص و به صورت ضروری نسبت به پیشگیری از آن اقدام کرد، طرح غربالگری دیابت از اواخر سال گذشته و به صورت آزمایشی در استان اصفهان آغاز شد و خوشبختانه به نتایج قابل قبولی دست یافتیم.

سجادی با اشاره به نتایج به دست آمده از اجرای طرح غربالگری دیابت در اصفهان، اضافه کرد: از ابتدای اجرای طرح غربالگری دیابت در سطح استان اصفهان تاکنون، 52 هزار اصفهانی مورد معاینه قرار گرفته‌اند که از این تعداد یک‌هزار و 300 نفر مبتلا به دیابت تشخیص داده شده‌اند و با تشکیل پرونده بیماری دیابت در بیمارستانها و مراکز پزشکی به منظور کنترل بیماری آنها اقدامات لازم انجام شده است.

وی همچنین با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از افراد پوشش داده شده در طرح غربالگری بیماری دیابت در اصفهان، از بیماری خود اطلاع نداشته‌اند، تاکید کرد: بر اساس اجرای طرح غربالگری دیابت در اصفهان مشخص شد حدود شش هزار نفر از بیماری دیابت خود آگاهی ندارند و 12 هزار نفر نیز در مرحله پیش از ابتلا به دیابت قرار دارند که در صورت عدم توجه به این بیماری خاموش و عدم به‌کارگیری راهکارهای پزشکی، تا پنج سال آینده به دیابت مبتلا خواهند شد.

معاون فنی مرکز بهداشت استان اصفهان همچنین با اشاره به آموزش افراد مبتلا به دیابت در ارتباط با تغذیه و عوارض این بیماری، گفت: در زمان اجرای طرح غربالگری دیابت در سطح استان اصفهان، یک‌هزار و 800 نفر در ارتباط با عوارض بیماری دیابت و سه هزار و 500 نفر نیز در ارتباط با چگونگی تغذیه در زمان ابتلا به این بیماری آموزشهای لازم را فرا گرفته‌اند.

وی با بیان اینکه بیماری دیابت به دو نوع یک و دو تقسیم می‌شود، افزود: هزینه پیشگیری، کنترل و اقدامات کاهش میزان قند خون در بیماران مبتلا به دیابت نوع یک و دو متفاوت است و بیماران مبتلا به نوع یک، هزینه بیشتری به منظور کنترل این بیماری می‌پردازند.

سجادی به هزینه‌های موجود به منظور کنترل بیماری دیابت اشاره کرد و اظهار داشت: هزینه کنترل بیماری دیابت در یک بیمار مبتلا به دیابت نوع یک 800 هزار ریال و هزینه بیمار مبتلا به دیابت نوع دو 200 هزار ریال در ماه برآورد شده است.

وی از افزایش هزینه درمان این بیماری در صورت بروز و آشکار شدن بیماری دیابت در افراد خبر داد و تصریح کرد: در صورت آشکار شدن بیماری دیابت در افراد، هزینه کنترل این بیماری تا چهار برابر نیز افزایش می‌یابد که البته رقم قابل توجهی به شمار می‌رود.

معاون فنی مرکز بهداشت استان اصفهان همچنین به هزینه کنترل بیماری دیابت در کشور اشاره کرد و ادامه داد: در حال حاضر هزینه کنترل بیماری دیابت در ایران سالانه 10 هزار میلیارد ریال است اما باید توجه داشت که در صورت پیشگیری از این بیماری می‌توان به شکل قابل ملاحظه‌ای در این بیماری صرفه‌جویی کرد.

وی با اشاره به مرگ و میر ناشی از ابتلا به دیابت در کشور به صورت سالانه، اضافه کرد: به دلیل ابتلا به بیماری دیابت، سالانه 40 هزار مورد فوتی روی می‌دهد که در صورت کنترل و پیشگیری از ابتلا به این بیماری می‌توان این میزان را به شکل قابل توجهی کاهش داد.

سجادی به عوارض دیگر ابتلا به بیماری دیابت در کشور اشاره کرد و بیان داشت: علاوه بر وقوع سالانه 20 هزار سکته قلبی در اثر ابتلا به دیابت، ابتلای 62 هزار فرد جدید به بیماری فشار خون و اضافه شدن یک‌هزار بیمار نیازمند دیالیز نیز از دیگر عوارض سالانه ابتلا به بیماری دیابت در کشور محسوب می‌شود.

وی یکی از عوارض شایع بیماری دیابت را قطع عضو در افراد مبتلا دانست و گفت: سالانه پنج هزار و 700 قطع عضو و وقوع 20 هزار عارضه قلبی در ایران از دیگر عوارض بیماری دیابت در کشور است که هزینه بسیاری را به شبکه بهداشت و درمان و دولت وارد می‌کند.

معاون فنی مرکز بهداشت استان اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود همچنین به برنامه‌های در حال اجرای استان اصفهان به منظور پیشگیری و کنترل بیماری دیابت اشاره کرد و افزود: احداث و بهره‌برداری از مراکز تخصصی پیشگیری و کنترل بیماری دیابت در دوران بارداری و جلوگیری از چاقی اطفال به دلیل ابتلا به این بیماری از برنامه‌های مهم شبکه بهداشت و درمان استان اصفهان به منظور کاهش، پیشگیری و کنترل بیماری دیابت در این استان محسوب می‌شود.