محمدرضا خلعتبری در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان، با اشاره به بازی شب گذشته تیمش مقابل استیل‌آذین افزود: بازی خوبی بود و تیم ما به آنچه حقش بود رسید و توانست سه امتیاز بازی را ازآن خود کند و از ابتدای بازی نیز برای پیروزی به میدان رفتیم و خوشحالیم که توانستیم مقابل استیل‌آذین به پیروزی برسیم.

وی در مورد تیم استیل‌آذین و بحران موجود در این تیم افزود: تیمهایی با شرایط مشابه استیل‌آذین که در قعر جدول رده‌بندی قرار دارند همیشه مقابل بقیه تیمها با انگیزه بسیاری بازی می‌کنند و ما در بازی دیشب با شرایط خطرناکی مواجه بودیم اما با توجه به اینکه استیل‌آذین را آنالیز کرده بودیم نقاط ضعف آن را می‌شناختیم.

مهاجم تیم ذوب‌آهن با بیان اینکه نگران پیروزیهای استقلال و سپاهان نیستیم، تصریح کرد: تیم ما کاری به تیمهای دیگر ندارد و نگران پیروزیهای سپاهان و استقلال نیستیم و تنها بر روی کار خود تمرکز می‌کنیم و مطمئن باشید در بازیهای مستقیم مقابل این دو تیم، پیروزی را ازآن خود می‌کنیم.

وی در پاسخ به سئوالی پیرامون اعتراضاتش به کادر فنی و مسئولان باشگاه بیان داشت: هیچ اعتراضی در کار نبوده است و من تنها به وضعیت پرواز ذوب‌آهن از ژاپن به ایران اعتراض کردم و پس از آن هیچ مشکلی با مسئولان نداشته‌ام و بارها گفته‌ام که مشکلات احتمالی درون تیم باید در خود تیم حل شود و این مشکلات نباید رسانه‌ای شود.

خلعتبری در مورد پیشنهاداتش از تیم‌های آسیایی گفت: از یک تیم اماراتی و یک تیم کره‌ای پیشنهاد دارم و در حال حاضر به بررسی شرایط این دو تیم می‌پردازم تا با وضعیت آنها آشنا شوم و به این دو پیشنهاد پاسخ دهم.

وی اضافه کرد: احتمال دارد در پایان نیم‌فصل نخست، پس از توافق با مسئولان باشگاه از ذوب‌آهن جدا و در صورت موافقت ابراهیم‌زاده به یکی از این دو تیم بپیوندم اما در صورت عدم موافقت ابراهیم‌زاده، در پایان فصل به این پیشنهاد‌ها جواب می‌دهم.