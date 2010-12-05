شناسایی 320 گونه گیاه دارویی در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، مسعود محمدیان ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: در صورت ساماندهی تولید، بسته بندی و ایجاد صنایع تبدیلی جانبی، آذربایجان شرقی می تواند به عنوان قطب تولید و صادرات گیاهان دارویی در کشور تبدیل شود.

وی خاطر نشان کرد : با هدف ایجاد اشتغال مولد و نیز شناساندن استعدادهای بالقوه آذربایجان شرقی در تولید گیاهان دارویی مرکز تحقیقات تیکمه داش در این استان به عنوان مرکز تحقیقات گیاهان دارویی کشور تبدیل می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه آذربایجان شرقی از نظر تنوع گیاهی، دومین استان بعد از کردستان است، افزود : با توجه به اینکه کشت های ایستگاه تحقیقاتی تیکمه داش بصورت دیم انجام پذیرفته لذا نظر به مساعد بودن این مرکز به کشت این گونه از گیاهان، در این ایستگاه می توان مرکز تحقیقات کشوری دیم گیاهان دارویی را ایجاد کرد.

محمدیان با اشاره به اینکه گل محمدی از نظر حجم و سطح زیرکشت گیاهان دارویی در آذربایجان شرقی بیشترین تولید را از آن خود ساخته، افزود : باید تلاش کرد از عرضه خام و فله ای گیاهان دارویی ممانعت و آن ها را پس از فرآوری و بسته بندی عرضه کرد.

وی با اشاره به جایگاه خاصی که در حال حاضر گیاهان دارویی در آذربایجان شرقی پیدا کرده، افزود: مرکز تحقیقات کشاورزی این استان نیز در راستای این رغبت مردم، پژوهش های بسیار زیادی در زمینه گیاهان دارویی به انجام رسانده اما هنوز در ابتدای راه قرار دارد.

محمدیان تصریح کرد: آذربایجان شرقی استعداد خوبی برای کشت و تولید سماق، گل محمدی، زالزالک، ذغال اخته و صدها نوع گیاه دارویی شناسایی شده داشته و در این راستا 17 آذر همایش توسعه تولید گیاهان دارویی با هدف شناساندن گیاهان دارویی استان و توجه به تولید این محصول برگزار خواهد شد.

وی یادآور شد: گیاهان دارویی، 23 درصد از هشت هزار گونه گیاهی موجود در کشور را شامل می شود که در حال حاضر از 300 گونه آن ها استفاده دارویی می شود.