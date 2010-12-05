وجود برخی دیدگاه های غلط در جامعه موجب بالا رفتن سن ازدواج شده است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، استاندار زنجان شامگاه شنبه در ستاد بنیاد نخبگان استان زنجان با بیان اینکه باید همه آحاد جامعه در خصوص از بین رفتن نگرشهای غلط در زمینه ازدواج تلاش کنند، افزود: نباید با ایجاد موانع و مشکلات موجب افزایش سن ازدواج و عدم تمایل جوانان به ازدواج شد.

وی برخی دیدگاه ها در حوزه ازدواج را دیدگاه های مخرب در این حوزه دانست و ادامه داد: متاسفانه آنچه امروز در جامعه شاهد آن هستیم افزایش سن ازدواج جوانان است که این امر به نوبه خود اثرات مخرب را برای جامعه به همراه دارد.

استاندار زنجان با بیان اینکه در حال حاضر ازدواجهای دانشجویی در کشور با روند مطلوب خود در حال انجام است، افزود: ازدواج های دانشجویی کار خوبی است اما با توجه به برخی حاشیه های موجود در زمینه تبلیغات و نشان دادن تصاویر ان دارای برخی اشکالات است.

وی فرهنگسازی در حوزه ازدواج سالم را به عنوان یک نیاز اساسی برای جامعه دانست و افزود: بنیاد ازدواج که یک ابتکاری از سوی استان زنجان است گام مهم در زمینه فرهنگ سازی ازدواج است.

رئوفی نژاد با بیان اینکه تشکیل بنیاد ازدواج در استان زنجان، کار جدیدی است و همه باید در این زمینه تعامل کنند، افزود: بنیاد ازدواج استان زنجان می تواند در زمینه فرهنگ سازی ازدواج، سالم و الگودهی به جامعه موثر باشد.



استاندار زنجان با بیان اینکه در حال حاضر ازدواج موفق به عنوان یک دغدغه مهم برای آحاد مختلف جامعه است افزود: در حال حاضر بیشترین آمار طلاق را در جامعه داریم که ناشی از فرهنگ سازی غلط در جامعه است.

رئوفی نژاد با بیان به اینکه بیشترین آمار طلاق ها در جامعه شامل افراد برخودار هستند، افزود: ازدواج نیازمند فرهنگ سازی خاص و مبتنی بر اصول و قائده خاص است و نمی توان در حوزه ازدواج بدونه برنامه ریزی کارشناسی وارد شد.

وی افزود: در حال حاضر مکان مناسب برای بنیاد ازدواج استان آماده شده و در آینده نزدیک کلنگ احداث ساختمان بنیاد در مکان مناسب زده خواهد شد.

همچنین معاون سیاسی امنیتی استاندار زنجان با اشاره به روند تشکیل و ثبت بنیاد ازدواج استان بر لزوم تعامل همه مدیران استان با این بنیاد تاکید کرد.

اباسط سیاح با بیان اینکه در حال حاضر کلیه برنامه ریزی ها برای استقرار بنیاد ازدواج استان صورت گرفته است افزود: امیدواریم روند موجود در زمینه فعالیت های ازدواج جوانان رشد و توسعه یابد.

در این جلسه اعضای 15 نفره هیئت امنای بنیاد ازدواج استان زنجان با لحاظ عدم عضویت مدیران استان و شخصیت های حقوقی مشخص شدند.