مجید نامجو در گفتگو با مهر در پاسخ به نگرانی مردم از بابت مشترک بودن کنتورهای آب در آپارتمانها و شفاف نبودن میزان مصرف آب از سوی هر یک از واحدها گفت: به دلیل حساسیت مصارف و قیمتهای آب و برق در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، وزارت نیرو سه راهکار اساسی را برای رفع نگرانی ساکنان آپارتمانهایی که دارای کنتورهای مشترک آب هستند، در نظر گرفته است که بر اساس آن، از این پس شرکتهای آب و فاضلاب باید با هماهنگی شهرداری و مسکن سازان به دنبال این باشند که در آپارتمانهای نوساز، کنتور مشترک نصب نشود و تمامی کنتورهای آب مجزا شوند.

وزیر نیرو افزود: همچنین وزارت نیرو به شرکتهای آب و فاضلاب ابلاغ کرده است که ترتیبی فراهم کند تا هر آپارتمانی که قصد داشته باشد کنتور آب مشترکان خود را تفکیک کند، از کمکهای فنی و مشاوره ای بهره مند شود.

وی تصریح کرد: وزارت نیرو به شرکتهای آبفا دستور داده است، تلاش کنند روشهایی به هیئت مدیره آپارتمانها آموزش دهد که آنها بتوانند وضعیت آب هر واحد را مدیریت کرده و به صورت شفاف به هر واحد گزارش دهند. در این صورت، دلنگرانی های مردم در زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها که قیمت ها واقعی می شود، برطرف خواهد شد.

نامجو همچنین در خصوص هوشمند سازی کنتورهای برق نیز اظهارداشت:هوشمندسازی کنتورهای برق یکی از بزرگترین اقداماتی است که وزارت نیرو دنبال می کند. در واقع، هوشمند کردن کنتورها گوشه ای از طرح مطمئن کردن شبکه های برق است تا تمامی مصارف به صورت شفاف از محل تولید انرژی تا محل مصرف، تحت کنترل و نظارت حاکمیتی وزارت نیرو باشد.

وی ادامه داد: برای اجرای بخشی از طرح هوشمند کردن کنتورهای برق، دولت 2 هزار میلیارد تومان برای هوشمند سازی 4 میلیون کنتور برق در اختیار وزارت نیرو قرار داده است تا ظرف یکسال، این کنتورها را نصب کند.

نامجو گفت: وزارت نیرو اجازه سوء استفاده از فضای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها را نمی دهد؛ چراکه برخی در این فضا به دنبال این هستند که با دستکاری کنتور و یا استفاده غیرمجاز از شبکه برق، زیر بار اجرای قانون نروند؛ اما وزارت نیرو بلافاصله آنها را شناسایی خواهد کرد.

وی بار دیگر از مردم خواست که نگران اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها نباشند. وی تصریح کرد: قیمت برق مطابق اعلام قبلی برای 70 درصد از مشترکان، بیش از 4 هزار تومان افزایش نخواهد یافت، بنابراین مردم نباید نگران باشند؛ ضمن اینکه با بهینه کردن مصارف خود و کاهش آن به میزان 10 درصد بدون اینکه خللی به زندگی آنها وارد شود می توانند کمتر از 4 هزار تومان افزایش قیمت را تجربه کنند.

وزیر نیرو اظهارداشت: مهم آن است که دولت در کنار مردم است و افزایش قیمت را طوری برنامه ریزی خواهد کرد که زندگی مردم مختل نشود و آنها بتوانند با یارانه های نقدی، بخشی از هزینه های خود را جبران کنند.