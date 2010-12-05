سردار حسین رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر افزود: با آغاز ماه محرم طرح ویژه ترافیکی پلیس راهور تهران با رویکرد حمایت از تکایا و هیئتهای مذهبی اجرا می شود.

وی ادامه داد: در روزهای تاسوعا و عاشورا نیز طرح ویژه ترافیکی پلیس راهور به منظور ایجاد فضای مناسب برای حرکت دسته های عزاداری در نقاط مختلف تهران اجرا می شود.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ اظهار کرد: همچنین از شب ششم محرم پلیس در تمام نقاط شهر حضور یافته و امکان تردد دسته های عزاداری را از مساجد و تکایا فراهم می کند.

وی گفت: داربست تکایا نباید به نحوی نصب شود که مسیر تردد خودورها و عابران پیاده را محدود و اشغال کند. ماموران در صورت مشاهده چنین مواردی اقدام به دادن تذکر برای جابه جایی محل نصب تکایا می کنند.

طرح زوج و فرد روزهای تعطیل اجرا نمی شود

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ گفت: طرح زوج و فرد هر هفته از شنبه تا پنجشنبه و از ساعت 6:30 تا 19 در تهران اجرا می شود.

وی ادامه داد: طرح سراسری زوج و فرد که به علت آلودگی و شرایط اضطرار در تهران اجرا می شود شامل روز جمعه نمی شود.

سردار رحیمی افزود: تصمیمات جدیدی در کمیته اضطرار برای کاهش آلودگی هوا اتخاذ شده که پس از انجام بررسی های لازم از سوی وزارت کشور ابلاغ می شود.