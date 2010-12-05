زمین لرزه ای 3.7 ریشتری گلباف را تکان داد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، زمین لرزه ای به شدت 3.7 ریشتر دقایقی پیش منطقه گلباف از توابع شهرستان کرمان را تکان داد و موجب هراس مردم شد.

زمین لرزه گلباف در حالی روی داد که روز گذشته نیز زمین لرزه ای 3.5 ریشتری شهداد در نزدیکی گلباف را لرزانده بود.

کانون زمین لرزه گلباف در عمق 5 کیلومتری زمین و در مشخصات جغرافیایی 57.66 درجه طول جغرافیایی و 29.96 درجه عرض جغرافیایی ثبت شده است.

گلباف از مناطق زلزله خیز و محرم کرمان است که در گذشته شاهد تلفات انسانی و مالی شدید بر اثر بروز زمین لرزه بوده است.

تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی این زمین لرزه گزارش نشده است.

