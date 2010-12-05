جدول ارزشیابی مدارک دانشگاههای انگلیس/ مدارک دکترای غیرقابل ارزشیابی

به گزارش خبرنگار مهر، 7 دوره‌ تحصیلی در دانشگاههای انگلستان قابل شناسایی است. یکی از آنها دوره های هنری‌ و حرفه‌ ای‌ منتهی‌ به مدرک HNC,HND, College Diploma یا Higher Diploma از دوره‌هایی‌ هستند که‌ پس‌ از دو یا سه‌ سال‌ تحصیل‌ به‌ دلیل‌ شرط‌ ورود آسان‌تر یا A-Level با نمره‌ تقریبی (E و D) طی‌ می‌شود.

Bachelor با سه‌ سال‌ تحصیل‌ یا چهار سال‌ تحصیل‌ با کار توأم‌ (Sandwich Course) است. البته‌ داوطلبین‌ بدون‌ دارا بودن‌ نمره ‌A-Level می‌توانند در برخی‌ از دانشگاه‌ها دوره ‌Bachelor را به‌ شرط‌ پشت‌ سر نهادن‌ یک‌ سال‌ ابتدایی‌ (Foundation Year) آغاز کنند که‌ در مجموع‌ این‌ دوره‌ چهار سال‌ تحصیلی‌ است. مدرک‌ دوره‌ Bachelor به‌ دو نوع‌Honours وOrdinary تقسیم‌ می‌شود و مدرک ‌Honours خود به‌ چهار نوع ‌Second 1 (and 2), First و Third تقسیم‌ می‌شود.

مدرک‌ Honours - First بالاترین وOrdinary پایین‌ترین‌ سطح‌ را دارد. دوره‌های ‌Bachelor چهار سال‌ تحصیلی‌ وSandwich Course علاوه‌ بر سه‌ سال‌ تحصیل، کار نظارت‌ شده‌ در کارخانه‌ را به‌ همراه‌ دارد که‌ معمولاً‌ به‌ صورت‌ دو شش‌ ماه‌ یا یک‌ سال‌ کارورزی‌ بین‌ سال‌های‌ تحصیل‌ است. این‌ دوره‌ جنبه‌ عملی‌ یا کاربردی‌ و حرفه‌ای‌ دارد و امکان‌ اشتغال‌ بیشتری‌ را فراهم‌ می‌آورد.

( Post Gradute Diploma (PGD که‌ اخذ آن‌ بعد از گذراندن‌ دوره‌های ‌HD,HNC,HND در دانشگاه‌های‌ انگلستان‌ میسر است. این‌ دوره‌ می‌تواند اولین‌ مرحله‌ از سیر تحصیلی‌ دوره‌ Master نیز باشد. دوره Master دوره ای است که برای ورود به‌ آن‌ امتحانی‌ صورت‌ نمی‌گیرد بلکه‌ با توجه‌ به‌ نمرات‌ دوره‌ Bachelor، مصاحبه‌ و نظر معرف‌ها، دانشجو پذیرفته‌ می‌شود.

دوره Master به‌ دو صورت‌ ارائه‌ می‌شود: الف‌ - درس‌ و پژوهش‌ (By Course) ب‌ - با پژوهش‌ (By Research) در حالت‌ اول‌ دانشجو پس‌ از 6 ماه‌ حضور در کلاس‌ و موفقیت‌ در امتحانات، پژوهش‌ کوتاه‌ مدتی‌ را انتخاب‌ می‌کند که‌ پس‌ از دفاع‌ موفقیت‌آمیز از آن، موفق به‌ دریافت‌ مدرک‌ Master می‌شود. اخیراً‌ نظام ‌Modular نیز معرفی‌ شده‌ است.

به گزارش مهر، در نظام‌Modular دانشجو حق‌ انتخاب‌ نوع‌ کلاس‌های‌ درسی‌ را دارد و با انتخاب‌ حدود 5-6 Modul که‌ هر کدام‌ در حد سه‌ واحد است، تحصیل‌ آغاز می‌شود و سپس‌ انجام‌ پژوهشی‌ مد نظر قرار می‌گیرد. این‌ دوره‌ معمولاً‌ یک‌ سال‌ طول‌ می‌کشد و شروع‌ آن‌ از اکتبر هر سال‌ است. در حالت ‌By Research کلاس‌ درسی‌ در کار نیست‌ و تنها کار پژوهشی‌ ارائه‌ می‌شود و طول‌ آن‌ معمولاً‌ دو سال‌ است. این‌ دوره‌ می‌تواند همچون‌ دوره‌ دکترا در اکتبر، ژانویه‌ و آوریل‌ آغاز شود.

دوره (Master of Engineering (MEng شامل 4 یا 5 سال تحصیل پس از دوره متوسطه است. این دوره با تاکید بر کار گروهی به منظور ارتقای توانمندی های صنعتی داتشجویان ارائه می شود. در این دوره دانشجو باید در سال های اول و دوم تحصیل معدل مناسب کسب کند تا بتواند دوره MEng را ادامه دهد. در غیر این صورت دوره را 3 ساله به پایان برده و مدرک BEng دریافت می کند.

تفاوت دوره های Master و (Master of Engineering (MEng در تعداد واحدهای گذرانده شده و نوع پروژه انجام شده است.

دوره M.Phil اولین‌ مرحله‌ دوره‌ دکترا (Ph.D) است اما به‌ صورت‌ مستقل‌ نیز بعد از دوره‌های ‌Bachelor یا Master در بعضی‌ از دانشگاه‌ها و رشته‌ها ارائه‌ می‌شود. دوره .Ph.D نیز‌ منحصراً‌ با پژوهش‌ است‌ و در این‌ پژوهش‌ باید مجهولی‌ کشف، یا موضوع‌ جدیدی‌ در یکی‌ از رشته‌های‌ علوم‌ ارایه‌ شود. مدت‌ متوسط‌ این‌ دوره‌ سه‌ سال‌ است‌ و در بعضی‌ موارد برای‌ بالا بردن‌ توان‌ نظری‌ دانشجو چند درس‌ یا سمینار نیز ارائه‌ می‌شود.

در نظام‌ تحصیلی‌ انگلستان‌ اخذ مدرک .‌Ph.D به طور مستقیم‌ پس‌ از دوره ‌Bachelor نیز ممکن‌ است که‌ در این‌ صورت‌ باید‌ وضعیت‌ علمی‌ کاملاً‌ مطلوبی‌ داشته‌ باشد. مدرک دوره .ph.D (چنانچه تاریخ شروع به تحصیل بعد از اول سپتامبر 2010 باشد) صرفاً در صورت داشتن مدرک Master قابل بررسی و ارزشیابی است.

‌نحوه‌ ارزشیابی‌ مدارک‌ تحصیلی

‌‌مدارک ‌BTEC Higher, HD, HNC, HND و کلیه‌ مدارک‌ با 2 یا 3 سال‌ تحصیل‌ که‌ منجر به‌ اخذ مدرک ‌Bachelor نمی‌شود بعد از دیپلم‌ دبیرستان، "کاردانی" ارزشیابی‌ می‌شود. مدرک ‌Diploma in Art & Design و دیگر دیپلم‌های‌ هنری‌ با توجه‌ به‌ شرط‌ ورودی ‌(داشتن‌ 4 درس ‌GCSE یا Foundation Course یکساله ) و طول‌ مدت‌ تحصیل‌ سه‌ ساله، "کاردانی" در رشته‌ مربوط‌ ارزشیابی‌ می‌شود.

مدارک‌ ‌BTEC Higher, HD, HNC, HND به‌ همراه Diploma یک سال‌ تحصیل‌ یا Post Gradute Diploma (PGD) در مجموع، "کارشناسی" ارزشیابی‌ می‌شود.

مدرک PGD بعد از کارشناسی‌ فقط‌ صحت‌ صدور صادر می‌شود. مدارک MEng چهار ساله تمام وقت با ارائه دیپلم 12 ساله دبیرستان یا مدارک پیش دانشگاهی ایران و یا معادل آن "کارشناسی" ارزشیابی می شود.

مدارک MEng پنج ساله تمام وقت با ارائه دیپلم 12 ساله دبیرستان یا مدارک پیش دانشگاهی ایران و یا معادل آن "کارشناسی ارشد" ارزشیابی می شود.

مدارک (Master (By Course با شرط‌ داشتن‌ کارشناسی، "کارشناسی‌ ارشد" و مدرک (Master (By Research با شرط‌ داشتن‌ کارشناسی، "کارشناسی‌ ارشد" ارزشیابی می شود.

به گزارش مهر، مدارک M.Phil در صورت انجام یک سال تحصیل (پژوهش) بعد از دوره کارشناسی ارشد و یا دو سال تحصیل (پژوهش) بعد از دوره کارشناسی و ارائه پایان نامه به ماخذ کارشناسی ارشد قابل بررسی و ارزشیابی است. دوره M.Phil نباید به صورت همزمان با دوره های دیگر طی شده باشد و پروژه انجام شده برای دوره مذکور باید صرفاًٌ برای همین دوره و مستقل از سایر دوره ها باشد.

مدرک ‌Architecture Diploma با دو سال‌ تحصیل‌ بعد از .B.A یا معادل‌ آن‌ در معماری، "کارشناسی‌ ارشد" و مدارک‌Ph.D. با شرط‌ داشتن‌ مدرک‌ کارشناسی‌ ارشد، "دکترا" ارزشیابی‌ می‌شود. در صورتی‌ که‌ مدارک‌ دکترا بدون‌ تحصیل‌ در مقطع‌ کارشناسی‌ ارشد (Master) و پس‌ از دریافت‌ مدرک‌ کارشناسی‌ (Bachelor) اخذ شده‌ باشد، در ذیل‌ ارزشنامه‌ جمله‌ "این‌ تحصیلات‌ پس‌ از اتمام‌ دوره‌ کارشناسی‌ انجام‌ شده‌ است" قید می‌شود.

مدارک تحصیلی مقطع دکتری کشور انگلستان که بدون گذراندن دوره کارشناسی ارشد و پس از اتمام دوره کارشناسی اخذ شده باشد (چنانچه تاریخ شروع به تحصیل بعد از اول سپتامبر 2010 باشد) قابل بررسی و ارزشیابی نیست و صرفاً در صورت داشتن کارشناسی ارشد قابل بررسی و ارزشیابی است.

مدارک‌ حرفه ‌ای‌ که‌ بدون‌ تحصیل‌ دانشگاهی (آکادمیک) اخذ شده‌ باشد در هیچ‌ کدام‌ از رشته‌ها ارزشیابی‌ نمی‌شود. همچنین مدارک‌ دانشگاه‌ آزاد انگلستان ‌(Open University) فقط‌ در دوره‌ (Bachelor) کارشناسی‌ (رشته‌های‌ غیر فنی) با شرط‌ داشتن‌ دیپلم‌ دبیرستان‌ و ارائه‌ گواهی‌ شرکت‌ در جلسات‌ حضوری‌ سالیانه، همتراز دانشگاه‌ پیام‌ نور قابل‌ ارزشیابی‌ است‌ و در ارزشنامه‌ عبارت (نیمه‌ حضوری) ذکر می‌شود.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران دانشگاههای انگلستان را به دو گروه یک و دو تحت عنوان ممتاز و خوب گروه بندی کرده است. در این گروه بندی 58 دانشگاه انگلستان ممتاز و 45 دانشگاه خوب شناخته شده اند.

اسامی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌ عالی‌ انگلستان در گروه‌ یک‌ (ممتاز)

1- University of Oxford

2- University of Cambridge

3- University of London

4- London School of Economics and Political Science

5- Imperial College of Science

6- University College London

7- University of Bath

8- University of Warwick

9- Lancaster University

10- University of York

11- University of Essex

12- University of Sussex

13- University of Edinburgh

14- University of Bristol

15- Cardiff University of Wales (University of Wales College of Medicine و University of Wales, Cardiff تلفیق دو دانشگاه )

16- University of St Andrews

17- Cranfield University

18- University of Durham

19- University of Sheffield

20- University of Southampton

21- Royal Holloway, University of London

22- Kings College London

23- University of Manchester

24- University of Birmingham

25- University of Leeds

26- Goldsmiths College

27- Royal Veterinary College

28- University of East Anglia

29- University of Surrey

30- University of Nottingham

31- Loughborough University

32- Birkbeck College

33- University of Reading

34- University of Glasgow

35- Heriot - Watt University

36- Aston University

37- University of Liverpool

38- University of Salford

39- Newcastle University

40- University of Stirling

41- University of Leicester

42- Queen Mary and Westfield College

43- University of Dundee

44- University of Strathclyde

45- University of Exeter

46- University of Wales, Swansea

47- The Queens University of Belfast

48- University of Bradford

49- University College of North Wales, Bangor

50- University of Kent at Canterbury

51- Keele University

52- Brunel University

53- University of Aberdeen

54- University of Ulster

55- University of Hull

56- University of Wales, Aberystwyth

57- City University

58- School of Oriental and African Studies, University of london

‌اسامی دانشگاه‌ و مراکز آموزش‌ عالی‌ انگلستان در گروه‌ دو (خوب)



1- Sheffield Hallam University

2- University of Wales, Lampeter

3- University of Westminster

4- Nottingham Trent University

5- University of Greenwich

6- University of Hertfordshire

7- South Bank University

8- University of Portsmouth

9- University of Plymouth

10- Napier University

11- University of Brighton

12- Oxford Brookes University

13- University of the West of England, Bristol

14- Manchester Metropolitan University

15- University of Sunderland

16- Robert Gordon University

17- Liverpool John Moores University

18- University of Glamorgan

19- University of East London

20- London Metropolitan University (London Guildhall و North Londonاز ادغام دو دانشگاه )

21- Thames Valley University

22- Middlesex University

23- University of Northumbria at Newcastle

24- De Montfort University

25- Glasgow Caledonian University

26- University of Lincolnshire and Humberside

27- Leeds Metropolitan University

28- University of Central Lancashire

29- University of Huddersfield

30- Kingston University

31- Coventry University

32- Staffordshire University

33- University of Derby

34- University of the West of Scotland

35- Anglia Ruskin University

36- University of Bolton

37- Bournemouth University

38- University of Abertay Dundee

39- Birmingham CityUniversity

40- University of Wolverhampton

41- University of Teesside

42- University of Bedfordshire

43- University of Wales Institute, Cardiff

44- University of Lincoln

45- University of the Arts London

به گزارش مهر، مدارک‌ اخذ شده ‌(Ph.D. , Master , Bachelor , HND) از دانشگاه‌های‌ گروه‌ دو نیز ارزشیابی‌ می‌شوند، اما وزارت علوم، تحقیقات و فناوری توصیه‌ کرده است در دوره‌ دکترا (Ph.D.) متقاضیان تحصیل در انگلیس تنها در دانشگاه‌های‌ گروه‌ یک‌ (ممتاز) ادامه‌ تحصیل‌ دهند.



جدول‌ چگونگی‌ ارزشیابی‌ مدارک‌ تحصیلی‌ دانشگاه‌های‌ انگلستان‌

مدارک شرایط ارزشیابی HND, HNC, Higher Diploma

Diploma in Art & Design 2 یا 3 سال تحصیل بعد از دیپلم دبیرستان کاردانی مدارک فوق +PGD

Bachelor مجموع تحصیلات 3 یا 4 سال تحصیل بعد از دیپلم دبیرستان کارشناسی Master M.Phil

Arcitecture Diploma داشتن کارشناسی کارشناسی ارشد PHD 3 سال تحصیل دکتری PGD بعد از کارشناسی صحت صدور