به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب به بررسی متفکران و نظریههای مهم حوزه اخلاق میپردازد. در مورد رفتارها و کنشهای اخلاقی دیدگاههای مختلف و گوناگونی وجود دارند که هر کدام از منظر و زاویهای خاص به اخلاق پرداختهاند.
هر کدام از این دیدگاهها دارای استانداردها و معیارهای اخلاقی متفاوت هستند و اخلاقی رفتار کردن در این نظریهها مبتنی بر اصول و معیارهای یگانه نیستند.
به رغم وجود پیشینه و سابقه طولانی در مطالعه اخلاق هنوز انسان به هنجارهای جهان شمول اخلاقی دست نیافته است. هنوز انعکاس نظریههای اخلاقی عصر روشنگری و یونان باستان در دوران معاصر طنین انداز است و هنوز آرای متفکران این اعصار در حوزه اخلاق مطرح هستند.
با نگاهی دقیق آرای متفکران بعد از یونان باستان و عصر روشنگری را میتوان تداوم و یا نقد این نظریههای اخلاقی دانست. برای پاسخگویی یه نیازهای نوظهور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و تکنولوژیک هنوز نظریههای اخلاقی گذشته مورد توجه هستند.
این اثر نظریهها اخلاقی و آرای متفکران حوزه اخلاق را از ابتدای شکل گیری اندیشه اخلاقی به طور تاریخی مورد بررسی قرار میدهد.
