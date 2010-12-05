۱۴ آذر ۱۳۸۹، ۱۰:۴۹

خسرو حیدری:

سپاهان در این فصل از بازیها قهرمان می شود

اصفهان- خبرگزاری مهر: مدافع تیم فوتبال فولاد مبارکه سپاهان گفت: می‌خواهیم در فصل جاری با کسب دومین قهرمانی متوالی در لیگ برتر، سنت شکنی کنیم.

خسرو حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان افزود: در بازی دیشب مقابل سایپا تا قبل از اینکه گل اول را به ثمر برسانیم، موقعیتهای بسیاری از دست رفت و پس از گل نخست، توانستیم به راحتی گلهای بعدی را به ثمر برسانیم.

وی افزود: شاگردان محمد مایلی‌کهن ابتدا دفاعی بازی می‌کردند و به همین دلیل تیم ما را با مشکل مواجه کردند اما پس از رسیدن به گل توانستیم ساختار دفاعی آنها را بشکنیم و سه امتیاز بازی را از آن خود کنیم.

مدافع تیم سپاهان در مورد بازیهای عقب افتاده سپاهان و شرایط این بازیها تصریح کرد: به این دو بازی فکر نمی‌کنیم و امتیاز بازی با این تیمها را به عنوان ذخیره برای پایان فصل می‌گذاریم و در حال حاضر به بازیهای آینده خود می‌اندیشیم و می‌دانیم که باید در همه بازی‌ها خود سه امتیاز را از آن خود کنیم.

وی با بیان اینکه برای رسیدن به قهرمانی کار دشواری در پیش داریم، گفت: سپاهان اگر بخواهد در لیگ سنت‌شکنی کند و برای دومین سال متوالی عنوان قهرمانی را ازآن خود کند، باید همه تیمها را از پیش‌روی خود بردارد و در این بین تفاوتی بین تیمهای بزرگ و کوچک قائل نمی‌شود.　

