امروز جامعه ما نيازمند انديشه و فكر براي جبران عقب ماندگي هاي است

به گزارش خبرنگار سياسي مهر رييس جمهور پس از اهداء نشان هاي دولتي به تعدادي از مديران، ورزشكاران ، فرهنگيان و نخبگان كشور گفت: جامعه امروز ايران براي پيدا كردن كليدي به منظور باز كردن نيازهاي زمانه كه با آن نيز متناسب باشد بايد مديراني خلاق ، تلاشگر و انديشمند داشته باشد.

وي با اشاره به اعطاي اين نشان ها به تعداد محدود گفت: آنچه كه براي ما مهم است تلاش دوستان براي يافتن ملاك ها واحد نصاب هايي كه باعث مي شود اين نشان ها به آنها تعلق گيرد، مي باشد و فكر مي كنيم كساني كه صاحب نشان شده اند افراد شايسته اي هستند.

وي با اشاره به اينكه اعطاي نشان به تعداد محدودي از شايستگان كشور نشان دهنده اين نيست كه شايستگان ديگري غير از اين افراد در اين موقعيت وجود ندارد، گفت: به دليل اينكه نشانها محدود است به اجبار نمي توانيم به همه شايستگان نشان اهدا كنيم. به هر حال غرض اداي ادب و احترام به پيشگاه بزرگواراني است كه براي رشد و اعتلاي كشور زحمت مي كشند.

خاتمي تصريح كرد: آنچه مهم است اين است كه فضايي براي انديشمندان و تلاشگران باز شود تا بتوانند استعدادهاي خود را بروز دهند و شايستگي هاي خود را نشان دهند كه اگر چنين شود با توجه به امكاناتي كه در كشور داريم وضع از آنچه كه هست بهتر خواهد شد.

گفتني است پس از سخنراني خاتمي مسوولان ، نخبگان ، ورزشگاران و فرهنگياني كه نشان دريافت كرده بودند با رييس جمهور عكس يادگاري گرفتند.

بر اساس گزارش خبرنگار سياسي مهر رييس جمهور هنگام خروج از اين مراسم در پاسخ به سوال خبرنگار "مهر" مبني بر شركت وي در ديداري مهم پس از اين جلسه ضمن تاييد اين مطلب در پاسخ به سوال بعدي "مهر" كه آيا اين ديدار با آقاي مير حسين موسوي است؟! رييس جمهوري تنها به لبخندي اكتفا كرد.