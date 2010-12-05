اجازه سوء ‌استفاده تیمهای فوتسال از رقابت اصفهانیها را نمی دهیم

علی طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان اظهار داشت: برای رسیدن به قهرمانی 10 هفته فرصت داریم و مطمئن هستم بر خلاف اینکه بسیاری تلاش میکنند از رقابت تیمهای اصفهانی برای رسیدن به صدر جدول سوءاستفاده کنند و از گوشهها به قهرمانی برسند، امسال قهرمان لیگ برتر یکی از سه تیم اصفهان خواهد بود.
وی در مورد ضعف داوری در لیگ برتر فوتسال گفت: کیفیت بازیهای لیگ برتر فوتسال ایران بالاست اما داوری این مسابقات ناعادلانه و پر از ضعف است و کمتوجهی مسئولان فدراسیون به آموزشهای پایه در داوری فوتسال ضربههای بسیاری به ما وارد کرده است.
مدیرعامل باشگاه گیتیپسند اصفهان با بیان اینکه سهرابی در سه هفته قضاوت خود، حق گیتیپسند را ضایع کرده است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر فوتسال کشور تحت تاثیر رقابت دو تیم اصفهانی ماهان و گیتیپسند قرار گرفته و حساسیت این بازیها بر عملکرد داوران فوتسال در بازیهای این دو تیم تاثیر گذاشته است.
وی در مورد برنامههای آینده باشگاه گیتیپسند بیان داشت: باشگاه ما از 17 تیرماه به صورت رسمی آغاز به کار کرد و در این مدت فعالیتهای خوبی از خود به نمایش گذاشت چنانچه در ماههای گذشته روند رو به رشدی داشتهایم و تلاش میکنیم که در فصل آینده سرمایهگذاری مناسبی در ورزش بانوان داشته باشیم و نسبت به احداث کمپ ورزشی ورزشگاه شهید کشوری اصفهان اقدام کنیم.
طاهری در مورد کادر فنی تیم فوتسال گیتیپسند خاطرنشان کرد: از عملکرد کادر فنی رضایت دارم و به نظر من باخت روز جمعه ارتباطی به عملکرد کادر فنی ندارد چراکه کادر فنی عملکرد قابل قبولی در تیم ما داشته است.
