۱۴ آذر ۱۳۸۹، ۹:۵۳

برای شرکت در سمینار AFC/

چهار ناظر بین المللی فوتبال ایران جمعه عازم مالزی می‌شوند

چهار ناظر بین المللی فوتبال ایران جمعه عازم مالزی می‌شوند

چهار ناظر بین المللی فوتبال کشورمان به منظور شرکت در سمینار سالیانه ناظران کنفدراسیون فوتبال آسیا جمعه عازم مالزی می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، به دعوت کنفدراسیون فوتبال آسیا حسن غفاری، امیرحسین کریم پور، امید جمالی و محمدرضا کسرایی به سمینارسالیانه ناظران فوتبال آسیا که از تاریخ 11 تا 13 دسامبر( 20 تا 22 آذر) در کوالالامپور مالزی برگزار خواهد شد، شرکت می کنند.

در این دوره ناظرانی که برای نظارت مسابقات لیگ قهرمانان آسیا، مقدماتی المپیک 2012 لندن، جام کنفدراسیون فوتبال آسیا و ... مدنظر کنفدراسیون فوتبال آسیا هستند در دوره توجیهی و آموزشی با آخرین قوانین و مقررات برگزاری مسابقات آشنا می شوند.

در این دوره همچنین ناظران آسیا برای رویدادهای مختلف قاره ای و بین المللی انتخاب خواهند شد.
