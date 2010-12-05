ایران و اعراب در ویکی لیکس/ سران عرب به ملتهای خود بازگردند

به گزارش خبرگزاری مهر، نیویورک تایمز در گزارش خود به قلم "چاس فریمن" سفیر اسبق آمریکا در عربستان می نویسد: در بخشی از اسنادی که هفته گذشته ویکی لیکس اقدام به انتشار آنها کرد مربوط به درخواست کشورهای عرب حوزه خلیج فارس از آمریکا برای متوقف کردن برنامه هسته ای ایران بود.

این روزنامه در ادامه با اشاره به خواسته کشورهای عرب منطقه بویژه عربستان از آمریکا می نویسد: هر چند برخی از کارشناسان تندرو معتقدند که این اسناد نشان می دهد اعراب خاورمیانه در برخورد با برنامه هسته ای ایران در کنار غرب ایستاده اند و این موضوع موجب می شود تا اتحادی قویتر در برابر ایران تشکیل شود، اما موضوعی که نباید آن را فراموش کرد این است که انتشار این اسناد می تواند موجب تقویت موضع ایران و افزایش نفوذ آن در منطقه شود.

نیویورک تایمز در ادامه می نویسد: موضوعی که از مورد قبلی نگران کننده تر است آن است که انتشار این اسناد موضع بی طرفی آمریکا در منطقه خاورمیانه و سایر نقاط جهان را زیر سوال می برد. و علاوه بر آن اکنون سران عرب باید بیش از گذشته درباره آنچه به طرف های آمریکایی خود خواهند گفت فکر کنند. آنها باید در این مورد فکر کنند که آیا می توانند صادقانه حرف خود را بگویند یا آنکه باید آنچه را که مورد علاقه و خوشایند واشنگتن است را بر زبان جاری کنند.

در ادامه این گزارش آمده است: علاوه بر آن، سران کشورهای عربی به رغم خریدهای سنگین تسلیحاتی از آمریکا و دیگر کشورها مجددا متوجه شده اند که باید در مواجه با مشکلات منطقه ای و تلاش برای حل آنها به مردم خود اعتماد کنند. به نظر می رسد که تمامی رهبران عربی به آمریکا وابسته اند و این درحالی است که ایالات متحده به دلیل سیاست های خود در خاورمیانه موقعیت چندان جالبی در میان مردم این منطقه ندارد و سران عرب باید این موضوع را در نظر داشته باشند.

نیویورک تایمز با اشاره به ناتوانی سران عرب برای حل مسائل خود می نویسد: آنچه از طریق مکاتبات و تماس های دیپلماتهای آمریکایی بدست آمده موردی است که از سوی سران عرب بسیار شنیده شده و ان این جمله است که "ما مشکلی داریم که نمی دانیم چگونه با آن برخورد کنیم. شما آمریکائیها باید آن را برای ما حل کنید و اگر لازم شد ما به دنبال راههای دیگری خواهیم بود."

بر همین اساس اسرائیل نیز به نوبه خود از این اسناد بهره گیری کرد و گفت: اسرائیل و اعراب در موضوع هسته ای ایران هم نظر هستند. اما موضوع این است که اعراب خواهان توقف برنامه هسته ای ایران بوده و خواهان آن هستند که این کار توسط آمریکا انجام شود و این نکته نیز روشن است که آنها خواهان آغاز جنگی جدید در همسایگی خود نیستند و این کاملا با موضع اسرائیل متفاوت است.

البته موارد دیگری نیز وجود دارد که اعراب و اسرائیل را از هم جدا می کند و از آن جمله اینکه هر چند اعراب با پیشرفت هسته ای ایران مخالفند اما معتقدند که پیشرفت ایران موقعیت تهران در منطقه را افزایش می دهد و این در درجه اول به زیان اسرائیل و آمریکا خواهد بود.