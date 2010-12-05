مهدی رجب‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان افزود: سه امتیاز این بازی برای ما مهم بود زیرا می‌خواستیم نیم‌فصل را با پیروزی به پایان برسانیم بنابراین همه تلاش خود را برای رسیدن به پیروزی به کار گرفتیم.

وی با بیان اینکه هر تیمی در هفته‌های آینده نتایج خوبی بگیرد می‌تواند صدر جدول را ازآن خود کند، تصریح کرد: کاری به بقیه تیمها نداریم و اگر بتوانیم در بازیهای آینده بدون اشتباه ظاهر شویم، قهرمانی از آن ما می‌شود.

مهاجم تیم ذوب‌آهن در مورد تیم استیل‌آذین و بحران ایجاد شده در این تیم متمول تهرانی نیز گفت: این تیم دارای بازیکنان بزرگی است اما نتوانسته در لیگ برتر نتایج مناسبی کسب کند، به نظر من استیل‌آذین تیمی نیست که جایگاهش در قعر جدول باشد و امیدوارم این تیم در هفته‌های آینده جایگاه مناسبی در جدول به دست بیاورد.

وی در مورد قرعه‌کشی مسابقات آسیایی و حضور ذوب‌آهن در این مسابقات اضافه کرد: اگرچه در فصل گذشته همه به ذوب‌آهن به عنوان یک تیم کوچک نگاه می‌کردند اما در حال حاضر توجه همه تیمها به این تیم معطوف است و این مسئله کار ما را بسیار دشوار می‌کند بنابراین باید تلاش بیشتری در این مسابقات به خرج دهیم.