ثبت داروی آیمود در کشورهای مصرف کننده/ پیگیری برای ثبت جهانی

دکتر مرضیه وحیددستجردی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ثبت جهانی داروی آیمود که برای بیماران مبتلا به ایدز کاربرد دارد، افزود: در حال حاضر برخی از کشورهایی که دارو را مصرف می کنند این دارو را در کشور خود به ثبت رسانده اند.

وی اضافه کرد: مراحل ثبت جهانی یک دارو که همه دنیا از آن استفاده کنند یک پروسه بسیار طولانی و زمان بر است اما خوشبختانه در مورد داروی آیمود، ثبت داخلی به صورت کشور به کشور که آن را مصرف کرده و برایشان موثر بوده، انجام می گیرد.

دستجردی یادآور شد: تعداد زیادی از کشورهایی که این دارو را برای بیماران خود بکار برده اند، آن را در پروسه دارویی خود ثبت کرده اند.

وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: با این وجود معاونت غذا و دارو در وزارت بهداشت و مرکز فناوری های ریاست جمهوری در پی این هستند که این دارو را در کشورهای بیشتری به ثبت برسانند.

داروی آیمود یک داروی تقویت‌کننده سیستم ایمنی است که ترکیب آن با سایر داروهای ضد ویروسی ایدز نتایج ارزشمندی را از نظر افزایش کیفیت زندگی و طول عمر بیماران فراهم آورده است.

داروی کنترل بیماری ایدز یا IMOD در سال 1385 رونمایی شد. این دارو دارای ریشه گیاهی بوده و با استفاده از از دانش نانو و بیوتکنولوژی تولید شد. این دارو بر روی سیستم حیاتی و ایمنی بدن بسیار موثر عمل کرده و بیمار را از مرحله خطرناک ایدز خارج می کند. دستیابی به این دارو بیش از 5 سال به طول انجامیده و دارویی برای کنترل این بیماری و نه درمان قطعی آن است.