انتخابات رياست جمهوري يكي از دغدغه هاي نمايندگان مجلس است

غلامرضا مصباحي مقدم روز سه شنبه در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" افزود: انتخابات رياست جمهوري آينده از دغدغه هاي نمايندگان مجلس است اما تا كنون تشكيلاتي را براي بررسي اين مساله به راه نيفتاده است.



وي خاطرنشان كرد: بررسي مساله انتخابات رياست جمهوري در دستور كار متعارف مجلس نيست زيرا مجلس خود يك قوه است و نمي تواند در كار قوه ديگر دخالت كند.



عضو فراكسيون اكثريت مجلس اظهار داشت: در فراكسيون هاي مجلس نيز هنوز مساله انتخابات رياست جمهوري مطرح نشده است اما بهرحال نمايندگان به خاطر اين دغدغه اين مساله را به طور دقيق بررسي خواهند كرد.



نماينده مردم تهران تصريح كرد: قطعا اگر دولت آينده دولتي هماهنگ تر با مجلس شوراي اسلامي باشد در پيشبرد امور كشور موثر خواهد بود.



وي با اشاره به اينكه نمايندگان مجلس مساله مهم انتخابات رياست جمهوري را با حساسيت دنبال مي كنند، گفت: امكان دارد فراكسيون هاي مجلس كار بررسي مسايل مربوط به انتخابات را آغاز كنند.





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