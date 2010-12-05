به گزارش خبرنگار مهر، حضور سه فیلم ایرانی در جشنواره های بین المللی دبی و هند، نمایش فوتبال در پردیس سینمایی ملت، کناره گیری بهاره رهنما از بازیگری، جایزه آسیا پاسیفیک برای سینمای ایران، پایان جشنواره تسنیم و... از جمله اخبار مهم هفته گذشته سینمای ایران است.

- فیلمبرداری "black noise " آخرین ساخته بهروز افخمی در کانادا به پایان رسید. فیلمبرداری این فیلم که از 21 مهرماه در شهر نیاگارای کانادا آغاز شده بود روز چهارشنبه سوم آذر بعد از 42 جلسه فیلمبرداری به کار خود پایان داد. درک تید، آنیتا اسمول، جان اسموک، فردریک اسمول، بریل تید، شیندرا مان و لون هفت وان در این فیلم بازی می کنند. همچنین این کارگردان سینما که هم اکنون از وی فیلم "سن پطرزبورگ" بر پرده سینماها قرار دارد، قرار بود بعد از یکسال به ایران برگردد که سفر وی منتفی شد.

- فیلم های "لطفا مزاحم نشوید" محسن عبدالوهاب، "مرهم" علیرضا داوود‌نژاد، "خانه زیر آب" سپیده فارسی محصول مشترک ایران، مراکش، فرانسه و مستند "ماندو" ابراهیم سعیدی کارگردان ایرانی که فیلمش محصول عراق است در جشنواره فیلم دبی به نمایش درمی‌آیند. همچنین فیلم "شکارچی" رفیع‌ پیتز محصول مشترک ایران و آلمان در بخش غیررقابتی سینمای آسیا آفریقا این جشنواره حضور دارند. جشنواره فیلم دبی از 21 تا 29 آذرماه در امارت متحد عربی برگزار می‌شود.

- فیلم های سینمایی "پای پیاده" به کارگردانی فریدون حسن پور و "سنگ اول" به کارگردانی ابراهیم فروزش در چهل و یکمین دوره جشنواره فیلم هند که از یکم تا 11 آذر ماه در شهر گواه هند برگزار می شود حضور دارند. "پای پیاده" در بخش مسابقه و "سنگ اول" در بخش ویژه سینمای ایران به نمایش درخواهند آمد. این دومین حضور بین المللی "سنگ اول" پس از جشنواره فیلم پوسان کره جنوبی و سومین حضور بین المللی فیلم "پای پیاده" پس از جشنواره های سائوپائولو و سینمای مسلمان کازان روسیه است.

- امیرحسین علم‌الهدی به عنوان معاون امور پردیس‌های سینمایی موسسه تصویر شهر سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران منصوب شد. ابراهیم داروغه‌زاده مدیرعامل موسسه تصویر شهر در حکم خود، "شکوفایی روزافزون در این حوزه و توجه بیشتر در برنامه‌ریزی هدفمند و ارتقای سطح بهره‌وری فضاهای فرهنگی هنری و سینمایی پردیس‌های سینمایی موسسه تصویر شهر را از منظر کارکردهای مختلف شهری" خواستار شده است. امیرحسین علم‌الهدی، پیش‌تر به عنوان مدیر پردیس‌های سینمایی زندگی و ملت فعالیت داشته است.

- داریوش ارجمند به عنوان آخرین بازیگر به جمع گروه "بانوی شهر ما" به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا اضافه شد. این اولین همکاری ارجمند با حاتمی کیا است. رویا تیموریان، مریلا زارعی، رضا کیانیان، طناز طباطبایی، بهروز شعیبی، سیامک صفری، سیامک احصایی، هدی ناصح، اولدوز منصور و ... بازیگران "بانوی شهر ما" هستند. فیلمبرداری این فیلم 15 اذر ماه به پایان می رسد.

- بازی بارسلونا و رئال مادرید روز هشتم آذر ماه ساعت 23:30 در پردیس سینمایی ملت به نمایش در آمد. این نمایش در ادامه برنامه هایی است که در زمان برگزاری جام جهانی نیز برگزار شد. این بازی نیز با استقبال بسیار خوبی روبرو شده است.

- بهاره رهنما به خاطر ادامه تحصیل تا اطلاع ثانوی در هیچ پروژه سینمایی یا تلویزیونی حضور نخواهد یافت. بهاره رهنما به خاطر ادامه تحصیل و پرکاری بیش از حد یکی دو سال اخیرش، قصد دارد مدتی از کارهای تصویری دور باشد. این بازیگر زن 37 ساله که به تازگی بازی در جدیدترین ساخته مهرداد فرید با عنوان "ما سه نفر" را به پایان رسانده، به دلیل مشغله‌های برآمده از ادامه تحصیلات در مقطع دکتری، کلیه فعالیت‌های بازیگری خود را به حالت تعلیق درآورده است و تا اطلاع ثانوی هیچ‌گونه پیشنهاد سینمایی یا تلویزیونی را نمی‌پذیرد.



رهنما که به تازگی "سن‌پطرزبورگ" را روی پرده داشت، به تازگی مجموعه داستان جدید خود با عنوان "این تابستان فراموشت کردم" را برای دریافت مجوز انتشار به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه داده است. رهنما تصمیم گرفته فعالیت مجدد خود در حیطه بازیگری را سال آینده و با بازی در یک نمایش آغاز کند.

- فیلم سینمایی "دیگری" به کارگردانی مهدی رحمانی جایزه بهترین فیلم کودک این دوره از مراسم آسیا پاسیفیک را دریافت کرد.

تنها نماینده سینمای ایران در این دوره از مراسم آسیا پاسیفیک توانست جایزه بهترین فیلم کودک را دریافت کند، "دیگری" این روزها روی پرده سینماهای تهران است. همچنین فیلمنامه "جدایی نادر از سیمین" اصغر فرهادی جایزه گسترش فیلمنامه را از این جشنواره از آن خود کرد.

- مهران مدیری، مهتاب کرامتی، علیرضا عصار و سیامک انصاری به مناسبت روز جهانی ایدز پیامی مشترک صادر کردند. در در بخش از این پیام امده است:" امسال به مناسبت هفته جهانی اطلاع رسانی ایدز از شما نوجوانان و جوانان ایرانی می ‌واهیم تا یکدل و یک صدا با اطلاع رسانی مناسب، پرهیز از رفتارهای پرخطر و رفتار مسوولانه برای پیشگیری از شیوع اچ آی وی به خصوص در میان همسالان خود با یکدیگر هم پیمان شوید."

- فیلمبرداری "خیابانهای آرام" کمال تبریزی در ارمنستان به پایان رسید. ،فیلمبرداری این فیلم پنج شنبه ‌١١ آذرماه به پایان رسید و گروه بطور کامل جمعه کشور ارمنستان را به مقصد ایران ترک کردند تا مراحل پس از تولید در تهران آغازشود. هم اکنون بهرام دهقانی مشغول تدوین فیلم است و رضا دلپاک به محض آماده شدن پرده های فیلم، صداگذاری آن را آغاز خواهد کرد. همچنین هدیش شاملو در حال اجرای جلوه های ویژه برای بعضی از صحنه‌های فیلم است و پیمان یزدانیان نیز در حال آماده سازی مراحل تصنیف و ضبط موسیقی است.