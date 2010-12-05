3 دلیل برای اثبات ماموریت ویکی لیکس از سوی رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الخلیج امارات امروز درمقاله ای با عنوان "شواهد ویکی لیکس به اسرائیل منتهی می شود" خاطر نشان می سازد که همه شواهد وقرائن موجود از ویکی لیکس ما را به سوی اسرائیل راهنمایی می کند.

"سعید محیو" نویسنده این مقاله با بررسی سه دلیل عنوان می کند که اسرائیل در ورای ویکی لیکس قرار دارد. اولین دلیل اعلام روشن و صریح "حسین چلیک" معاون رئیس حزب توسعه وعدالت ترکیه است که گفت: اسرائیل همان طرفی است که افشای صدها هزار سند محرمانه آمریکایی را به عنوان جزئی از دسیسه ای برای تحت فشار قرار دادن آمریکا بر ترکیه طراحی کرده است.

این روزنامه اماراتی در ادامه با اشاره به اینکه اسرائیل تنها طرفی بود که از افشاگری ویکی لیکس اظهار خرسندی کرد، بر این دلیل "چیلیک" صحه می گذارد.

اما دلیل دوم اینکه در مصاحبه ای که "ولادیمیر پوتین" نخست وزیر سابق روسیه با شبکه "سی ان ان" داشت درباره ویکی لیکس اینگونه گفت که نفوذ ویکی لیکس در اطلاعات محرمانه کاملا از روی عمد و با حمایت طرفی بوده که با هدف تقویت و تحکیم این پایگاه اینترنتی در بین افکار عمومی به منظور استفاده از آن برای محقق نمودن اهدافی سیاسی بوده است.

به نوشته الخلیج با وجود اینکه "پوتین" نامی از اسرائیل در سخنان خود نبرد اما رسانه های گروهی روسی طی هفته گذشته در گزارشات خود انگشت اتهام را به سوی رژیم صهیونیستی نشانه گرفتند.

دلیل سوم هم در سخنان "جولیان آسانگ" موسس ویکی لیکس وجود دارد. وی در مصاحبه با مجله تایم آمریکا از هیچ مسئولی در دنیا تمجید نکرد مگر از "بنیامین نتانیاهو" که از وی به عنوان یک نمونه جهانی یاد کرد.

نخست وزیر اسرائیل معتقد است انتشار این اسناد به دیپلماسی جهان کمک خواهد کرد. جولیان همچنین دراین مصاحبه با ابراز خرسندی و افتخار گفت شاید ایران به فضل فعالیت های ویکی لیکس به میز مذاکرات بازگردد.

الخلیج در پایان اینگونه می نویسد: اما سوال اینجا است که چه گروه یا طرفی از انتشار این اسناد سود می برد؟ بالطبع اولین طرفی که از انتشار این اسناد سود می برد اسرائیل است چرا که این اسناد با هدف ایجاد فاصله و اختلاف افکنی بین دو امت ایرانی وعربی منتشر شده، آن هم در زمانی که همه تلاش ها برای تقویت و تحکیم روابط دوجانبه ایرانی وعربی متمرکز است.