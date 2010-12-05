تشکیلات خودگردان نباید به میانجیگری آمریکا تکیه کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری معان، این گروه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: تمایل تشکیلات خودگردان برای اتکا به آمریکا به عنوان یک میانجی صلح خطرناک است و به آرمان فلسطینی ها آسیب زده است.

در این بیانیه از تشکیلات خودگردان خواسته شده تا به جای اتکا به گفتگوهای پوچ مورد حمایت واشنگتن مسئله فلسطین را از طریق سازمان ملل و درخواست برای انجام قطعنامه های این سازمان و بر اساس قوانین بین المللی دنبال کند.

در بیانیه این گروه فلسطینی آمده است: دو دهه گفتگوهای دوجانبه در کنار اقدامات گوناگون از سوی اسرائیل از جمله شهرک سازی، عملیات ها، محاصره، باید برای اقناع کردن کسی مبنی بر اینکه این گفتگوها بی معنا و منعکس کننده برنامه های دیکته شده از سوی اسرائیل و آمریکا هستند کافی باشد.

جبهه خلق برای آزادی فلسطین همچنین در بیانیه خود خواستار اصلاحات در سازمان آزادی بخش فلسطین و حضور تمامی گروهها در این سازمان شده است.

گفتنی است که این گروه با تصمیم ساف برای پیوستن به گفتگوها ماه سپتامبر با رژیم اسرائیل در واشنگتن مخالف بود.