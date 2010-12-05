لایحه انتزاع حوزه انتخابیه فاروج از شیروان هنوز ارایه نشده است

محمد رضا حسین نژاد درگفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد اظهار داشت: جداشدن حوزه انتخابیه فاروج از قوچان و ملحق شدن آن به شیروان کار شدنی است و در صورتی عملی می شود که لایحه ای در این خصوص دولت به مجلس شورای اسلامی ارایه دهد.

به گفته نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی این لایحه ممکن است در دولت دهم صورت نپذیرد.



وی تصریح کرد: برای استان خراسان شمالی امکان اضافه شدن نماینده دیگر نیز وجود ندارد، اما حوزه های انتخابیه فاروج را می شود از قوچان تفکیک کرد.



حسین نژاد افزود: استانهای بزرگتر و پر جمعیت تری نسبت به خراسان شمالی در نوبت افزایش تعداد نمایندگان قرار دارند و خراسان شمالی در این فهرست نیست، چون اصلی ترین عامل تحقق این موضوع را که جمعیت بالاست، این استان ندارد.



وی خاطر نشان کرد: هر چند افزوده شدن تعداد نمایندگان در مجلس شورای اسلامی به نفع مردم استان است، اما در هر حال تفکیک شدن حوزه های انتخابیه هم استقلال حوزه ها را بالا می برد و باعث می شود نمایندگان با توان بیشتری امور مربوط به حوزه های انتخابیه خود را پیگیری کنند.



طبق قانون، هر 10 سال یک بار براساس لایحه پیشنهادی دولت و رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بر شمار نمایندگان مجلس افزوده می شود، به عقیده کارشناسان، در خراسان شمالی هم پس از منفک شدن از خراسان و با توجه به افزوده شدن به تعداد شهرستان های آن پس از انتزاع گرمه از جاجرم، این نیاز احساس می شود.



جداسازی حوزه انتخابیه قوچان و فاروج از یکدیگر با توجه به این که قوچان از توابع خراسان رضوی و فاروج از توابع خراسان شمالی محسوب می شود، موضوعی است که از طریق نمایندگان مردم استان خراسان شمالی در مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است.