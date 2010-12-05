اقدام نظامی علیه ایران "حماقت" است

به گزارش خبرگزاری مهر، آنتی وار در گزارشی با اشاره به درس های مهم جنگ عراق، ماجراجوئی احتمالی آمریکا علیه ایران را "حماقت" خواند و در مقدمه این گزارش نگاهی گذرا به جنگ عراق و درس های مهم تاریخ برای ایالات متحده کرد.

آنتی وار در این گزارش نوشت: آمریکا به کشوری در خاورمیانه حمله کرد که هیچ گونه تهدیدی برای امنیت ایالات متحده نبود و این کشور با این ادعا که عراق دارای سلاح های کشتار جمعی است به این کشور حمله کرد. آیا از این حمله که نمی دانیم چطور آن را به پایان برسانیم، عبرت نگرفتیم؟

در همین رابطه "رابرت گیتس" وزیر دفاع آمریکا اذعان کرده است: حمله علیه ایران تنها دستیابی این کشور به زرادخانه های هسته ای را تا مدتی به تاخیر می اندازد اما در عین حال ایرانی ها را بیشتر متحد می کند تا روزگار کشور متجاوز را برای همیشه تیره کنند و حمله آمریکا علیه ایران ما را گرفتار جنگ سومی می کند.

وزیر دفاع آمریکا در گفتگو با "وال استریت ژورنال" اقدام نظامی علیه ایران را بی فایده خواند و اذعان کرد که چنین اقدامی می تواند وحدت مردم ایران را بیشتر کند. وی در ادامه خواستار یافتن راههای دیگر برای آنچه "واداشتن ایران به توقف برنامه هسته ای" خواند، شد.

آنتی وار در پایان این مقاله می نویسد: در صورتی که تحریم ها نتوانسته مانع توقف برنامه هسته ای ایران شود، گزینه نظامی و جنگ نیز نمی تواند پاسخی مناسب در قبال این کشور باشد.