17 نوامبر 2010 در حالی که مردم عربستان مشغول گذراندن تعطیلات 13 روزه عید قربان بودند چند خبر رسمی رقابت بر سر قدرت در خاندان سعود را که همواره مخفی شده است به سطح آورد؛ ابتدا خبر آمد که شاهزاده بندر که مدتهای طولانی به عنوان جانشین فرمانده گارد ملی پادشاهی عربستان در صحنه این کشور حضور داشت از مقام خود کنارگیری کرد، لحظاتی بعد خبر دیگری با مضمون پذیرش این استعفا و انتصاب "متعب بن عبدالله" پسر سوم "ملک عبدالله" به پست فرمانده گارد ملی عربستان مخابره گردید.

جالب اینجاست که در این دو خبر هیچ اشاره ای به کناره گیری ملک عبدالله از پست فرماندهی گارد ملی عربستان مقامی که وی از سال 1962 در آن حضور داشت نشده است. با این انتصاب برای اولین بار در تاریخ عربستان یک پادشاه در زمان حیات خود از یکی از مناصبش کناره گیری کرده وآن را به دیگری واگذار می کند.

این دو خبر به همراه انتشار خبر وخامت حال ملک عبدالله و بازگشت سراسیمه "سلطان بن عبدالعزیز" از خارج به عربستان باعث شد تا بار دیگر پرونده جانشینی ملک عبدالله و جنگ بزرگ در خاندان سعود که کنترل اعضای آن از دست شاهزاده های ارشد فرزندان عبدالعزیز هم خارج شده روی میز قرار گیرد.

عربستان بزرگترین پادشاهی مطلق در جهان محسوب می شود، در بند "ب" از ماده 5 قانون اساسی این کشور که در مارس 1992 صادر شد صراحتا اعلام شده که حکومت و زمامداری انحصارا در اختیار فرزندان و نوادگان ملک عبد العزیز است که در سال 1932 دولت عربستان را بنیانگذاری کرد.

گرچه درعربستان فعالیت احزاب سیاسی ممنوع است وهر نوع مشارکت مردمی در روند سیاسی ممنوع و قابل انجام نیست، اما بدنه خاندان سعود هم اکنون به حدی بزرگ شده که علاوه بر بلعیدن بودجه ای معادل بودجه چند کشور در حال رشد، دردسرهای فراونی را برای ساختار قدرت در ریاض به وجود آورده است.

گرچه امروز مسئله ولیعهدی سلطان بن عبدالعزیز برادر کوچکتر پادشاه 86 ساله عربستان امری تزلزل ناپذیر می نماید، اما انتصاب ناگهانی فرزند پادشاه به ریاست گارد ملی به معنای گرایش پادشاه فعلی برای رسیدن یکی از فرزندانش به جای یکی از برادرانش است و این مسئله به خودی خود نشانگر آن است که نسل دوم از شاهزادگان آل سعود به مراکز بالای قدرت نزدیک می شوند و از این پس نوادگان عرصه را بر فرزندان عبدالعزیز تنگ می نمایند.

این مسئله زمانی اهمیت بیشتری می یابد که خبرهای موثق حکایت از ابتلای ولیعهد فعلی به سرطان می دهند، او تاکنون دو دوره طولانی مدت از درمان را در سال های 2008 و 2009 پشت سرگذارده و حدود یکسال است که دوره نقاهت خود را در خارج از عربستان می گذراند. شاهزاده سلطان که برادر ملک عبدالله از مادری دیگر است متولد 5 ژانویه 1931 است، اما برخی از گزارش های غیر رسمی سن وی را چند سال بیشتر از آن اعلام می کنند.

به هر شکل با وجود بایکوتی که از سوی دولت عربستان بر مسئله نقل و انتقال قدرت و رقابت ها و مسایل حاشیه ای آن اعمال می شود، اما اطلاعات درز کرده از ریاض حکایت از آن دارد که جناح های مختلف خانواده سلطنتی عربستان جنگ خود را برای رسیدن به راس هرم قدرت شددت بخشیده اند و در این راستا ازبرخی از اهرم های منطقه ای و بین المللی هم سود می برند. این رقابت به حدی رسیده که مسئولین در واشنگتن و دستگاه های اطلاعاتی غربی را هم به خود مشغول کرده است.

در این میان صهیونیستها "نایف بن عبدالعزیز" را بهترین گزینه برای زمامداری عربستان معرفی می کنند."تسفی مزال" سفیر اسبق رژیم صهیونیستی در قاهره در تحقیقی که توسط موسسه امور عمومی قدس به زبان عبری منتشر شد معتقد است با توجه به چالش هایی که فرا روی عربستان قرار گرفته، نایف بن عبدالعزیز برادر کوچکتر عبدالله و سلطان بهترین گزینه برای جانشینی آنها می باشد. به ادعای صهیونیستها نایف بهترین شخصیت برای صف آرایی در مقابل ایران درمنطقه است .

این دیپلمات صهیونیست بر این باور است که پادشاه و ولیعهدش نیز به این مسئله اذعان دارند و به همین خاطر است که برای اولین بار در تاریخ عربستان سرپرستی و تولیت امور مربوط به مناسک حج امسال را در ابعاد سیاسی و مدیریتی به وی سپرده اند. با این حال به اعتقاد کارشناسان نایف با وجود آنکه معاون دوم نخست وزیر و وزیر کشور عربستان است، اما برای رسیدن به مدارج بالاتر حکومتی از جمله پادشاهی راه چندان آسانی ندارند.

یکی از مهمرین چالش ها سن اوست، او نیز همانند دو برادر دیگرش در دهه هشتم عمر خویش قرار دارد، همچنین نباید فراموش کرد که صبر نسل دوم و حتی نسل سوم از خاندان آل سعود برای رسیدن به مراکز بالاتر قدرت به پایان خود نزدیک می شود. بازگشت سریع سلطان به همراه فرزندانش به عربستان و انتصاب ناگهانی پسر سوم عبدالله به ریاست گارد ملی عربستان از سوی دیگر یکی از مهمترین نشانه های شدت این رقابت است.

با وجود آنکه رسانه های عربستان سفر عبدالله به آمریکا را صرفا برای معالجه اعلام می کنند، اما برخی از رسانه ها از برقراری تماس های محرمانه از سوی وی با مسئولین کاخ سفید و شخصیت های سیاسی آمریکا پرده برداشتند. به گفته این رسانه ها محور اصلی گفتگوهای عبدالله در رابطه با مسئله جانشینی خویش بود. سکته مغزی خفیف، دیسک کمر یا هرچیز بیماری دیگری که عبدالله به آن مبتلا شده باعث شده که عربستان شاهد دور جدیدی از منازعات قدرت را در داخل خانواده آل سعود به وجود آورد.

به اعتقاد کارشناسان اگر طی چند دهه گذشته فرزندان عبدالعزیز تلاش کردند شکست خود را رقابت بر سر قدرت سیاسی با حضور در صحنه های اقتصادی یا خرج کردن دلارهای نفتی در اقصا نقاط جهان تلافی کنند، نوادگان عبدالعزیز حاضر به چنین کاری نیستند وهر یک سهم خود را از پادشاهی پدر بزرگ خود می خواهد.

به هر شکل در حالی چند صد نواده عبدالعزیز آل سعود سرگرم جنگ و درگیری برای رسیدن به خواستگاه های قدرت خود هستند که تنها یک کرسی برای هریک از مقام های عالیرتبه عربستان از جمله پادشاهی قرار داده شده واکثر آنها دست خالی از این تلاش ها باز خواهند گشت، اما همواره به عنوان یک بمب ساعتی که هر آن احتمال انفجار آن می رود باقی خواهند ماند.