قرارگاه خاتم الانبیا آماده اجرای پروژه های بزرگ در لرستان است

سردارعباداله عبداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر در سخنانی اظهار داشت: قرار گاه سازندگی خاتم الانبیا در زمان جنگ مرکز کنترل و هدایت عملیاتها در غرب و جنوب کشور بود.

وی خاطر نشان کرد: قرارگاه خاتم الانبیا امروز نیز با حضور بزرگ خود در سراسر کشور با استفاده از نیروهای تخصصی، فنی، تجهیزات و دستگاههای مهندسی آمادگی کامل را دارد که دولت را در زمینه اجرای پروژه های بزرگ یاری دهد.

معاونت قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا با اشاره به اینکه این قرار گاه در همه حوزه های مختلف می تواند ورود پیدا کند، عنوان کرد: خوشبختانه با انجام کارهای اجرایی و عملیاتی توسط دولت و قرارگاه خاتم الانبیا کشور تبدیل به یک کارگاه سازندگی شده است.

عبداللهی با بیان اینکه امیدواریم همچنان که در سایر استانهای کشور اقدام به سازندگی کرده ایم بتوانیم در استان لرستان نیز اقدامات موثری انجام دهیم، بیان داشت: این قرارگاه آمادگی لازم را دارد که در استان لرستان پروژه های مختلفی را عملیاتی کند.

وی با اشاره به اینکه امیدواریم با اجرای پروژه های بزرگتری در این منطقه زمینه رشد و توسعه آن را فراهم کنیم، یادآور شد: در حال حاضر پروژه هایی در لرستان در حال انجام است که امید می رود اجرای این پروژه ها یک سکوی پرش مناسب در راستای توسعه این استان باشد.

معاونت قرارگاه خاتم الانبیا با بیان اینکه مردم استان لرستان همواره در طول هشت سال دفاع مقدس آماج حملات و بمب باران دشمنان بوده اند، خاطر نشان کرد: این استان مستحق این است که توجه بیشتری به آن شود و ما هر روز شاهد اجرای پروژه های بزرگتری در این استان باشیم.

قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا مجری ساخت خط دوم انتقال گاز خرم آباد به عنوان بزرگترین پروژه گازی غرب کشور است که فاز اول این پروژه روز گذشته با حضور وزیر نفت به بهره برداری رسید.