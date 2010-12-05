نمایندگان با واگذاری مدارس دولتی مخالفت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی نمایندگان به بررسی مواد باقیمانده از برنامه پنجم توسعه پرداختند.

در این جلسه پیشنهاد حذف ماده 26 برنامه پنجم از سوی کمیسیون آموزش وتحقیقات مطرح شد.

قسیم عثمانی نماینده بوکان در مخالفت با حذف ماده و محمد رضا ملکشاهی راد در موافقت با حذف ماده 26 صحبت کردند و داریوش قنبری و مهدی سنایی نمایندگان ایلام و نهاوند نیز از مغایرت ماده 26 با اصل 30 قانون اساسی اخطار دادند که لاریجانی رئیس مجلس این اخطارها را وارد ندانست.

در نهایت برای حذف ماده 26 رای گیری به عمل آمد که این ماده با 185 رای موافق از برنامه پنجم توسعه حذف شد.

لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی بعد از مشاهده آرای این رای گیری به شدت متعجب شد و گفت: رای عجیب و غریبی آورد و به نظرم خیلی پیام داشت.

بر اساس ماده 26 برنامه پنجم وزارت آموزش و پرورش مکلف می شد در طول سالهای برنامه حداقل 5 درصد از مدارس خود را با رعایت اصل 30 و بدون دریافت شهریه از دانش آموزان را ساماندهی و اداره نماید.