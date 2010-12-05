بایرن مونیخ مقابل شالکه شکست خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال شالکه شب گذشته در چارچوب هفته پانزدهم رقابت های بوندس لیگا با دو گل مقابل میهمان خود بایرن مونیخ به پیروزی رسید. برای شاگردان فلیکس ماگات در این دیدار خوزه خورادو (58) و بندیکت هوئدس (67) گل زدند. این چهارمین شکست بایرن مونیخ در این فصل از رقابت ها بود ضمن اینکه این تیم در هفت دیدار گذشته خود شکست نخورده بود.

هفته پانزدهم مسابقات فوتبال بوندس‌لیگا امروز با برگزاری دو بازی طبق برنامه زیر به اتمام می رسد:



* بایرلورکوزن - کلن

* نورنبرگ - بروسیا دورتموند