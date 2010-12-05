کلیات طرحهای فرهنگی اهل سنت گلستان تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، خسرو مزروعی صبح شنبه در جلسه شورای فرهنگی طرح ها و پروژه های اهل سنت در گرگان افزود: بازکاوی و تجزیه و تحلیل روزآمد وضعیت فرهنگ عمومی اهل‌سنت، بررسی و تصویب طرح‌ها و برنامه‌های فرهنگی در حوزه اهل‌سنت، بررسی و اظهار نظر نسبت به موضوعات، طرح‌ها و گزارش‌های فرهنگی از اهم وظایف این شوراست.

وی اظهار داشت: هماهنگی و همسویی سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی استان در عرصه فرهنگی اهل‌سنت و پیگیری و نظارت کارشناسی بر حسن اجرای مصوبات شورا و تهیه وتنظیم گزارش‌های‌ دوره‌ای جهت ارائه به شورای فرهنگی استان از دیگر وظایف این شوراست.

به گفته وی، تمامی طرح‌ها و برنامه‌های فرهنگی مربوط به امور اهل‌سنت استان‌ها پس از تصویب در شورای فرهنگی مدیریت امور اهل‌سنت، از نظر معاونت فرهنگی دبیرخانه قابلیت اجرا خواهد داشت و اقدامات لازم جهت تخصیص بودجه به برنامه های مذکور انجام می پذیرد.

دبیر این شورا تشکیل هسته مشاوران فرهنگی متشکل از روحانیان و چهره های فرهنگی اهل سنت استان و بررسی طرحها و برنامه های پیشنهادی فرهنگی را قبل از طرح در شورای فرهنگی از وظایف دبیرخانه این شورا اعلام کرد و اظهار داشت: جمع بندی نظر هسته مشاوران فرهنگی اهل سنت جهت طرح نهایی به شورای فرهنگی ارایه می شود.

خسرو مزرعی با اشاره به این نکته که همه ساله طرح های فرهنگی ارزشمند و تاثیرگذاری از سوی مدیریت امور اهل سنت در استان های سنی نشین اجرا می شود، تصریح کرد: برگزاری جشنواره برترین های فرهنگی امور اهل سنت مناطق، افزون بر ترمیم کاستی ها می تواند تحولات بزرگ و مستمری را در عرصه فرهنگی ایجاد کند.

وی، هدف از برگزاری جشنواره برترین های فرهنگی امور اهل سنت را ایجاد وحدت رویه فرهنگی در مدیریت اهل سنت استان ها از طریق معرفی و ترویج الگوهای موفق فرهنگی و جریان سازی فرهنگی در عرصه طراحی وتولید برنامه ها و محصولات فرهنگی و ایجاد رقابت سالم در میان مدیریت امور اهل سنت استان ها در عرصه خلاقیت و نوآوری برشمرد.

معاون امور فرهنگی و رفاهی دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت استان های گلستان و گیلان با اشاره به برگزاری دوره‌های هم‌اندیشی فرهنگ بصیرت اضافه کرد: در شرایط امروز جهان اسلام که همه آرمان‌ها و ارزش‌های مذاهب اسلامی و اقوام و اقلیت‌ها در معرض تهاجم سازمان‌یافته دشمنان دیرینه قرار گرفته است، باید سطح هوشیاری، هوشمندی و بصیرت نقش‌آفرینان در عرصه‌های فرهنگی و مذهبی ارتقا یابد و توانایی‌های آنان در مقابله با جنگ نرم مضاعف شود.

مزرعی، تصریح کرد: همایش بزرگداشت شهداء و ایثارگران انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس وتجلیل از خانواده‌های آنان از دیگر برنامه های این شوراست و با عنایت به گسترش مدارس علوم دینی اهل سنت در مناطق مختلف کشور و پذیرش و حضور طلاب اهل سنت در مقاطع مختلف تحصیلی به منظور آگاهی از آخرین اخبار و رویدادها، انتشار نشریه ای با محتوای خبری، تحلیلی و فرهنگی لازم و ضروریست که اولین شماره این نشریه منتشر و توزیع شده است.

وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص تاکید معظم له بر تحصیل، تهذیب و ورزش افزود: بر این اساس طرح المپیاد ورزشی ویژه طلاب مدارس علوم دینی اهل سنت کشور بزودی از سوی شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت کشور برگزار می شود که فراخوان آن نیز به مدارس ارسال شده است.