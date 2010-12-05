به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، علی شامینژاد پیش از ظهر شنبه در جلسه هدفمند کردن یارانهها با موضوع گندم، آرد و نان با بیان اینکه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه موجب تحول عظیم در حوزه آرد و نان میشود، افزود: چون قیمت فعلی نان یارانهدار بسیار پایین است در نتیجه نان تولیدی نیز با کیفیت پایین به مصرف کننده عرضه میشود و میتوان گفت که کمیت و کیفیت نامناسب نان اجحاف در حق مصرفکنندگان است.
مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه هشت استان آذربایجان شرقی، یارانه پرداختی دولت به نان را بیش از 40 هزار میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: تبدیل شدن 30 درصد این رقم به ضایعات که رقمی بیش از 10 هزار میلیارد ریال را شامل میشود اسراف بزرگی به شمار میرود که باید برای رهایی از وضع موجود به آزادسازی قیمت نان پرداخت.
وی، رقم ضایعات را سرمایهای ملی عنوان کرد و افزود: این رقم باید در زیرساختهای مناسب مورد استفاده قرار گیرد که هدفمند کردن یارانهها بهترین شیوه برای بهینهسازی این سرمایه ملی است.
شامینژاد با تاکید براینکه در موضوع ذخیرهسازی کالاهای اساسی مشکل خاصی نداریم، اظهار داشت: در این راستا با شش استان قرارداد شکر بسته شده همچنین با تزریق روغن نباتی به بازار مبلغ افزوده اخیر آن را کاهش دادیم.
مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه هشت استان آذربایجان شرقی، توسعه و ایجاد واحدهای آزادپز، بهسازی و بازسازی نانواییها و توجه به کمیت نان را سیاست اصلی و صحیح دولت در راستای هدفمند کردن یارانه در بخش آرد و نان خواند و افزود: در سطح استان سه هزار و 800 واحد یارانه پز داریم که 80 تا 85 درصد آنها بازسازی و بهسازی شدهاند همچنین هزار و 850 واحد آزادپز در استان مشغول فعالیت هستند که با سیاست دولت امیدواریم شاهد افزایش نانواییهای آزادپز باشیم.
وی در ادامه با بیان اینکه نانوایان نباید نگران اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها باشند زیرا به جز تغییر نسبی قیمت نان اتفاق دیگری از جمله تغییر میزان سهمیه را شاهد نخواهیم بود، گفت: قیمت نان آزادپز پس از این بر مبنای نرخ ملی گندم خواهد بود.
نظر شما