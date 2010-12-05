حشمت الله فلاحت پیشه در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به انتشار اسناد ویکی لیکس وطرح ادعاهایی در خصوص ایران و کشورهای منطقه اظهار داشت: به طور معمول نباید به درز اطلاعاتی که از سوی دستگاههای اطلاعاتی آمریکا به صورت سیاسی و در مقاطع زمانی خاص صورت می گیرد اطمینان کرد.

وی گفت: آمریکایی ها می خواهند با این کار همواره به عنوان منبع اطلاعاتی مطرح باشند بر این اساس ممکن است یک زمان به نفع ایران اطلاعاتی دهند و یک زمانی هم علیه ایران اخباری را منتشر کنند. این اتفاق در گذشته هم رخ داده است زمانی دستگاههای اطلاعاتی آمریکا اعلام کردند ایران تا سال 2003 تخلفی در زمینه هسته ای نداشته است و سپس اعلام کردند به اسناد جدیدی رسیده اند.

رئیس کمیته روابط خارجی مجلس تصریح کرد: هدف آمریکایی ها با این اقدام نوعی بازی با اطلاعات بود . هم اکنون موضوع انتشار اسناد خیلی مشکوک است . اینها به دنبال تفرقه هستند سعی می کنند در شرایط خاص تفرقه ایجاد کنند و شرایط را امنیتی نشان دهند و برای حضور خودشان درمنطقه بهانه سازی کنند.

فلاحت پیشه ابا شاره به تمرکز رسانه های غربی بر اختلاف افکنی بین ایران و کشورهای منطقه با تاکید بر نظر موافق این کشورها برای حمله به ایران و توقف فعالیت هسته ای جمهوری اسلامی ایران در اسناد منتشر شده از سوی ویکی لیکس، گفت: این عبرتی برای برخی زمامداران عرب است که در قبال ایران نگاهشان باید نگاه منطقه محور باشد نه نگاه فرا منطقه ای.

وی گفت: کشورهای عربی معمولا در قالب تحلیل های غربی سعی می کنند، یکسری سیاستهای ضد ایرانی را حمایت کنند در حالی که باید اعتماد بیشتری به ایران داشته باشند.

نماینده اسلام آباد غرب ادامه داد: واقعیتی که نمی شود انکار کرد این است که افکار عمومی دنیای اسلام هم اکنون روی این قضیه حساس شده است و احساس می کند برخی کشورهای عربی با یکسری کشورهای اجنبی علیه ایران همراهی کرده اند . در شرایط فعلی این کشورهای عربی هستند که باید در عمل این ذهنیت منفی را پاک کنند و به سمت همکاری بیشتر با ایران پیش بروند.

فلاحت پیشه یادآور شد: همانطور که موضع ایران در قبال انتشار این اسناد موضع اعتماد به کشورهای عربی و عدم اعتماد به منبع اطلاعاتی غرب بود بهتر است که کشورهای عربی هم واکنش عملی به انتشار این اخبار داشته باشند.