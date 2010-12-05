ارزیابی ذخایر خاویاری نیاز به اطلاعات کشورهای منطقه دارد

محمود توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری جلسه بررسی روشهای ارزیابی ذخایر ماهیان خاویاری دریای خزر افزود: این جلسه با حضور کارشناسان و متخصصان ارزیابی ذخایر مؤسسه تحقیقات شیلات ایران، انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری دکتر دادمان، پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، پژوهشکده آبزی پروری بندر انزلی، مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی گلستان و دانشگاه گیلان در رشت برگزار شد.

وی عنوان کرد: این نشست با هدف بررسی روشهای ارزیابی ذخایر و تعیین روش مناسب ارزیابی ذخایر ماهیان خاویاری انجام شد.

مدیریت ذخایر انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری گفت: با توجه به اینکه استفاده از هر روش برای ارزیابی ذخایر ماهیان خاویاری در دریای خزر نیاز به وجود اطلاعات مشترک پنج کشور حاشیه دریای خزر دارد در بررسی های انجام شده محاسن و معایب روشهای موجود مورد بررسی قرار گرفت.

وی اظهارداشت: با توجه به مباحث مطرح شده و بررسی روشهای ارزیابی ذخایر، پیشنهاد شد استفاده از روش مساحت جاروب شده در طرح ارزیابی ذخایر ماهیان خاویاری تا معرفی احتمالی روش جایگزین با تغییراتی شامل طراحی و بکارگیری ادوات صید (ترال) متناسب با شرایط و وی‍ژگی های جنوب دریای خزر، محاسبه و تعیین ضریب گستردگی تور و ضریب صید، استفاده از تجهیزات نت ساندر پیشرفته ITI برای ارزیابی عملکرد تور در داخل آب مورد استفاده قرار گیرد.

توکلی ادامه داد: همچنین تشکیل کارگروه تخصصی ارزیابی ذخایر برای بررسی روشهای ارزیابی ذخایر و ارایه راهکارهای اصلاحی روش مورد استفاده در ارزیابی ذخایر ماهیان خاویاری مورد تاکید قرار گرفت.