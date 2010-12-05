به گزارش خبرگزاری مهر، آخرین مهلت برای درخواست شرکت در دهمین کارگاه بین‌المللی دانشجویان دکترای جامعه‌شناسی، 15 می 2011 (25 اردیبهشت 1390) است.

علاقه‌مندان باید درخواست خود را مبنی بر شرکت در این کارگاه همراه با تعیین موضوع و حوزه تحقیقات خود، لیست دروس دانشگاهی خود، دو توصیه‌نامه و مواردی دیگر به آدرس پستی انجمن بین‌المللی جامعه‌شناسی واقع در دانشکده علوم سیاسی و جامعه‌شناسی دانشگاه کامپلوتنس در مادرید اسپانیا ارسال نمایند.

اطلاعات بیشتر درباره دهمین کارگاه بین‌المللی دانشجویان دکترای جامعه‌شناسی که با موضوع "شهروندی و سرمایه اجتماعی"، از هفتم تا 13 نوامبر 2011 (16 تا 22 آبان 1390) در دانشگاه ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی برگزار می‌شود، در سایت اینترنتی http://www.isa-sociology.org/isa_lab.htm موجود است.