آغاز دور دوم انتخابات مصر در فضای ناامیدی/ حزب حاکم با خودش رقابت می کند!

از ساعتی پیش دور دوم انتخابات پارلمانی (مجلس الشعب) در مصر در حالی آغاز شد که در آن احزاب اصلی مخالف همچون اخوان المسلمین و حزب الوفد به علت خشونتها و تقلب رخ داده در دور اول، آن را تحریم کرده اند.

به طور کلی انتخاباتی که امروز در مصر برگزار می شود در فضای خفقان و یاس مردمی برگزار می شود که آروزی تغییر در سرزمین فراعنه را دفن کرده اند.

این در حالیست که امروز در رسانه های خبری گزارش های متعددی در این زمینه منتشر شده است. بر این اساس، امروز 566 نامزد که اکثریت قریب به اتفاق آنها از حزب حاکم (به ریاست حسنی مبارک) هستند برای به دست آوردن 283 کرسی پارلمان تلاش می کنند. در دور اول انتخابات مصر که دو هفته از برگزاری آن می گذرد، تکلیف 221 کرسی از 508 کرسی پارلمان مشخص شد.

"السید عبدالعزیز عمر" رئیس کمیته عالی انتخابات مصر با اشاره به برگزاری دور دوم انتخابات پارلمانی توضیحاتی در این زمینه ارائه کرد: این انتخابات در 166 حوزه انتخاباتی برگزار می شود و در مجموع اخذ رای در 32 هزار و 792 شعبه صورت می گیرد.

وی افزود: از 566 نامزد راهیابی به پارلمان 383 نفر از حزب ملی حاکم، 167 نفر مستقل و 16 نفر از احزاب سیاسی هستند. از 16 نامزد احزاب سیاسی 9 نفر از حزب الوفد، 6 نفر از حزب التجمع و یک نفر از حزب السلام است.

به نوشته روزنامه الاهرام، 9 نفر از اعضای حزب الوفد تصمیم گرفته اند با وجود تحریم اعلام شده از سوی سران این حزب در این مرحله از انتخابات مشارکت داشته باشند.

نکته جالبی که از اظهارات رئیس کمیته عالی انتخابات مصر قابل استخراج است، این مسئله است که با محاسبه ساده متوجه می شویم حضور احزاب در این دور انتخابات از 2.8 درصد فراتر نمی رود که شاید خود رکوردی کم نظیر در بین کشورهای جهان باشد.

در مقابل 67 درصد از نامزدهای مشارکت کننده در انتخابات از حزب ملی حاکم به رهبری مبارک هستند که پیروزی اکثر آنها در انتخابات امری شبه قطعی به نظر می رسد.

انتخابات امروز که با حضور بسیار کمرنگ احزاب مخالف و در نبود دو حزب اصلی (اخوان المسلمین و الوفد) برگزار می شود دیگر جذابیت خاصی برای مردم مصر ندارد و آنها که گرفتار مشکلات معیشتی هستند تنها نظاره گر این بازی حکومتی هستند.