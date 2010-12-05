به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام عباس اسکندری شامگاه شنبه در همایش بزرگداشت عاشورائیان و پیشکسوتان هیئتها که در مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره) برگزار شد بیان داشت: فعالیت هیئتها باید در راستای ترویج عاشورا و فرهنگ امام حسین(ع) و در شأن ایشان باشد و نباید هر سال زمان رسیدن محرم باید و نباید برای هیئتها مشخص کنیم که این کار صحیح نمیباشد.
وی با اشاره به اینکه هیئتهای مذهبی فقط و فقط متعلق به امام حسین(ع)، عاشورا است بیان داشت: اگر رهبر معظم انقلاب در عرصههای مختلف حضور با بصیرت پیدا میکنند تنها برای این است که فرهنگ امام حسین(ع) زنده بماند و امروز ولایت فقیه افتخار جهان اسلام است.
حجت الاسلام اسکندری با اشاره به حمایتهای استانداری قم از هیئتهای مذهبی در سال جاری اظهار داشت: تمام هیئتهای مذهبی فعال از کمک و حمایت برخوردار خواهند بود و از سوی استانداری قم مبلغی برای هیئتهای مذهبی فعال استان قم در نظر گرفته شده است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی قم گفت: اگر دستگاه و ارگانی میخواهد با هیئتهای مذهبی ارتباط برقرار کند بهتر است این کار را از طریق هماهنگی با سازمان تبلیغات اسلامی برای هماهنگی و همکاری بیشتر انجام دهد.
قم - خبرگزاری مهر: مدیرکل تبلیغات اسلامی قم با بیان اینکه باید کارهایمان در شأن امام حسین (ع) باشد بر ترویج و نشر فرهنگ ابا عبدالله الحسین(ع) در ایام محرم و عزاداریها تأکید کرد.
