رئیس کمیته حج مکه از اجرای پروژه‌های توسعه برای حج سال آتی خبرداد

امیرمکه و رئیس کمیته مرکزی حج روز شنبه ششم آذرماه اعلام کرد: چهار پروژه رشد و توسعه تا فصل حج سال آینده تکمیل می‌شوند.

پروژه‌های رشد و توسعه که برای حج درنظر گرفته شده 6 میلیارد ریال عربستان هزینه دربرخواهد داشت که دربرگیرنده مسطح کردن تپه ها و سایر مناطق و زمینهای پست عرفات هستند تا ظرفیت زائران افزایش یابد.

نصب سرویسهای بهداشت اضافی در مکه ، اماکن مقدس و تسهیلات حمل نقل نیز بخش دیگری از این پروژه را تشکیل داده‌اند.

خالد الفیصل امیر مکه و رئیس کمیته مرکزی حج از کمیته‌های مشخص شده خواست تا به مطالعه و بررسی تمام نکات حج امسال چون مسئله جمع آوری زباله، استراحت زائران در اماکن عمومی، زائران بدون مجوز و ورود غیرقانونی برخی از وسائل نقلیه کوچک بپردازند.

وزارت حج عربستان به پرداخت جریمه محکوم شد

براساس حکم دادگاه اجرایی جده وزارت حج عربستان سعودی باید مبلغ 105 میلیون ریال عربستان به عنوان غرامت به یک شرکت حج و عمره بپردازد که طی چندین سال بدون علل قانونی آن را از فعالیت منع کره بود.

جریان منع فعالیت یک شرکت حج و عمره از سوی وزارت حج عربستان با حکم جدید دادگاه و پرداخت غرامت رو به رو شده است ، اما نماینده این شرکت اظهار داشت که نسبت به این حکم تقاضای تجدید نظر خواهد کرد چرا که شرکت لبیک حج و عمره عربستان خواستار دریافت 700 میلیون ریال به عنوان غرامت است.

این درحالی است که وزارت حج عربستان نیز اعلام کرده است که نسبت به این حکم فرجام خواهی می‌کند.

این شرکت یکی از 6 شرکتی است که از سوی وزارت حج عربستان مجوز دریافت کرده تا به عنوان مرکز خدمات عمره عمل کند. این شهرکتها پیوندی میان شرکتهای عمره دارای مجوز هستند که داخل عربستان و سازمانهای عمره خارج عربستان کار می‌کنند.

همین دادگاه چندین پیش حکم داده بود که براساس آن این شرکت رفع تعلیق شده بود اما وزارت حج این حکم را اجرایی نکرد، در نتیجه این شرکت در سال 2003 منحل اعلام شد.

آمارهای مرکز اطلاعات حج و عمره عربستان سعودی در وزارت حج و وزارت کشور نشان می‌دهد که این شرکت در طول این دوره 426 میلیون ریال ضرر متحمل شده است.

مقامات قضایی نیز اظهار داشتند که دادگاه پیشتر اعلام کرده بود که وزارت حج باید به این شرکت اجازه فعالیت دهد اما وزارت حج این حکم را اجرا نکرد. براساس اظهارات تحلیلگران هیچ نهاد رسمی مسئول اجرای احکام صادره علیه وزارتخانه های دولتی وجود ندارد.

تصویر خشونت و تبعیض علیه مسلمانان بریتانیایی در یک گزارش منعکس شد

تصویر هشداردهنده‌ای از خشونت فیزیکی، ارعاب و تبعیض علیه اقلیت 2 میلیون نفری مسلمانان بریتانیا در یک تحقیق جدید و آکادمیک در لندن منعکس شده است.

این گزارش 224 صفحه‌ای از سوی مرکز تحقیقاتی مسلمانان اروپا مستقر در دانشگاه اکستر منتشر شده و اعلام کرده است که اکثر رویدادها علیه مسلمانان گزارش نمی‌شوند چرا که آنها اعتماد خود را به مقامات از دست داده و تصور می‌کنند که مقامات هیچ کاری برای آنها انجام نمی‌دهند.

این تحقیق بخشی از یک تحقیق 10 ساله درباره اسلام هراسی در سراسر اروپا است و ارائه کننده بینشی به واقعیت ترسناک از تجربه‌های زنده مسلمانان است.

جاناتان گیتنز میزر و رابرت لامبرت نویسندگان این گزارش و مدیران این مرکز تحقیقاتی در مقدمه این تحقیق اظهار داشتند که ما در این گزارش استدلال کرده‌ایم که بخش اعظم خشونت ضد اسلامی به لحن و موضوع جنگ علیه ترور مرتبط می‌شود که بوش و بلر پس از یازدهم سپتامبر علیه یک ایدئولوژی آغاز کردند.

لامبرت افزود: از آنجا که جنگ علیه ترور در مقوله خطر امنیتی قرار می‌گیرد مسلمانان در عرصه‌های جرایم ناشی از انزجار حامی ندارند. مسلمانان خواستار رفتار ویژه‌ای نیستند، آنها تنها خواهان حقوق برابر با سایر همشهریها هستند.

این گزارش با عنوان "اسلام‌هراسی و جرایم ناشی از انزجار ضد اسلامی : مطالعه موردی بریتانیا" براساس مصاحبه گروههای محققان با اعضای جامعه مسلمان سراسر بریتانیا انجام شده است.

اگرچه محققان اسناد بسیار قوی در رابطه با خشونت از سوی احزاب جناح راستی چون حزب ملی بریتیش و لیگ دفاع انگلیسی دارند اما اظهار داشتند که اکثر این حملات از سوی افرادی انجام می‌شوند که تحت تأثیر باورهای نادرست از مسلمانان در رسانه‌ها قرار گرفته‌اند.

خشونتها و ارعاب تصادفی که دربرگیرنده خشونت علیه زنان محجبه است بیشتر در جوامع کم درآمد شهری رخ می‌دهد.

این گزارش اعلام کرده است که بسیاری از مسلمانان این رخدادها را به علت یک رشته علل پیچیده چون ترس، انزوا و بی‌اعتمادی به مقامات گزارش نمی کنند.

جاناتان گیتنز میزر اظهار داشت: اسلام‌هراسی و جرایم انزجاری ضد اسلامی مشکلات حقیقی مسلمانان بریتانیایی هستند که روزانه رخ می‌دهند. ما در طول تحقیقات خود به این نتیجه رسیدیم که در مساجد حومه شهری و فروشگاههای شهری مسلمانان احساس می‌کنند محاصره شده‌اند و در این میان برخی از مقامات شورای شهر محلی که از موضوع مطلع هستند به جای حل مشکل از مسلمانان می‌خوانند که مسجد خود را به نقطه دیگری منتقل کنند.

براساس نتایج این گزارش، در جوامع اسلامی کوچکتر حمله علیه مساجد از حملات تروریستی سال 2001 در امریکا افزایش یافته و حمایت پلیس محلی ناکافی بوده است.

اریک پیکلز وزیر جوامع و دولت محلی در بریتانیا در پاسخ به این گزارش، اسلام‌هراسی و جرایم ناشی از انزجار را رقت‌انگیز توصیف کرد و از قربانیان خواست اطمینان حاصل کنند که مورد آنها به پلیس گزارش شده است.

جان اسپوزیتو استاد روابط بین الملل و مطالعات اسلامی دانشگاه جورج تاون در واشنگتن که در بریتانیا حضور یافته اظهار داشت که مشکل این است که یک اقلیت متعصبی در بریتانیا نمی‌خواهند که جایگاه مشروع اسلام در جامعه بریتانیایی را به رسمیت بشناسند.

وی افزود: اسلام اکنون به یک دین در اروپا و امریکا تبدیل شده و مسلمانان چون سایر دینداران و حتی غیر دینداران بخشی از جامعه ملل غربی را تشکیل داده‌اند و باید از همان حقوق، وظایف ، فرصتها و آزادیهای مدنی برخوردار باشند که دیگران از آن سود می‌برند.

212 حاجی هندی در حج امسال از دنیا رفتند

26 هزار و 439 حاجی هندی به کشور خود بازگشتند اما تاکنون 212 نفر از زائرانی که برای زیارت خانه خدا به مکه سفر کرده از دنیا رفته‌اند.

براساس اعلام سازمان حج هندوستان 80 هزار و 693 هزار حاجی هندی هنوز در مکه به سر می‌برند و 17 هزار و 420 نفر در مدینه هستند که براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته فرودگاه را ترک می‌کنند.

تاکنون 212 حاجی هندی از دنیا رفته‌اند که 175 نفر آنها از طریق کمیته حج راهی مکه شده بودند و 37 نفر آنها از طریق مجریان طور خصوصی به عربستان سفر کرده‌اند.

سازمان حج عربستان یک خط تلفن 24 ساعته در دفتر مرکز خود در مکه راه‌اندازی کرده تا زائران هندی هرگاه به کمک نیاز داشتند بتوانند از طریق این خط یاری بطلبند.

دولت عربستان همه ساله 120 هزار سهمیه حج تمتع به متقاضیان هندی اختصاص می‌دهد

وزارت امور مذهبی اندونزی نیز پیشتر از درگذشت 122 اندونزیایی در حج خبر داده بود.

با توجه به اینکه اندونزی بیشترین مسلمانان دنیا را در خود جای داده هر ساله بیشترین تعداد زائرین حج تمتع نیز متعلق به این کشور است

اجرای اصلاحیه قانونی تبعیض‌آمیز علیه مسلمانان امریکا متوقف شد

یک قاضی فدرال در اوکلوهما دستور مقدماتی برای توقف یک اصلاحیه جدید قانون اساسی را صادر کرده که به دنبال ممنوعیت به رسمیت شناختن قوانین اسلامی است.

ویکی مایلز لاگرانج قاضی دادگاه در ایالت اوکلوهما اظهار داشت که این اصلاحیه قانونی با عنوان " نجات اصلاحیه قانونی ایالت ما" از سوی 70 درصد از رأی دهندگان در اوایل ماه جاری میلادی تصویب شده و نسبت به مسلمانان تبعیض‌آمیز تلقی می‌شود.

وی افزود: هیچ شاهدی وجود ندارد که نشان دهد این اصلاحیه قانونی هیچ نفع متقاعد کننده‌ای دربرداشته باشد.

اوایل ماه جاری میلادی نیز این قاضی دادگاه ممنوعیت موقف اجرای این قانون را صادر کرد. حامیان متعصب این قانون اظهار داشتند که آنها می‌خواهند از نفوذ قوانین اسلامی در قوانین ایالتی و فدرال جلوگیری کنند. اما مخالفان یادآور شدند که این قانون یک اقدام تبعیض‌آمیز است.

منیر اعواد مدیر اجرایی دفتر شورای روابط اسلامی امریکایی در اوکلوهما که دادخواستی علیه این اصلاحیه قانونی تنظیم کرده گفت: این اصلاحیه ارائه کننده مخالفت رسمی ایالت با دین اسلام است که می‌تواند برای مثال وصیت‌نامه‌های مسلمانان و سایر قراردادهای حقوقی میان مسلمانان را ملغی کند.

ساکنان اورگان انزجار خود را از به آتش کشیدن مسجد اعلام کردند

بسیاری از ساکنان شهر کوروالیس در اورگان امریکا در اعتراض به آتش کشیدن مسجد این شهر به نشانه همبستگی با مسلمانان با شمعهای روشن گردهم جمع شده و تعصب و جرایم ناشی از انزجار را که تاکنون علت اصلی این رویداد تلقی می‌شود تقبیح کردند.

صدها نفر از ساکنان این شهر کوچک با شمع در مقابل مرکز اسلامی سلمان فارسی که در اثر آتش سوزی صدمات بسیاری را متحمل شده گردهم جمع شدند.

الیزابت اتینگر از مسئولان ارشد کلیسای متحد مسیح در اورگان اظهار داشت: این برنامه همبستگی از سوی تعدادی از رهبران دینی برای نشان دادن حمایت از جامعه مسلمان پس از سوختن مرکز اسلامی سلمان فارسی در آتش راه‌اندازی شد.

وی افزود: ساکنان این شهر در این مسجد سوخته نیز تجمع کردند تا حمایت خود را از مسلمانان مورد تأکید قرار دهند.

جاناتان ساسامان پلیس شهر کوروالیس اظهار داشت: ظاهراً این حادثه از سوی فردی آغاز شده که پنجره دفتر مرکز اسلامی را شکسته و یک ظرف محتوی مایع قابل اشتعال را به داخل پرتاب کرده‌اند. مدارک به آزمایشگاه جرم شناسی اف بی آی در ایالت ویرجینیا ارسال شده تا نوع موارد استفاده شده، اثر انگشت، دی ان ای فردی که مرتکب این اقدام شده شناسایی شوند.

محمد سیلا مدیر مرکز اسلامی سلمان فارسی گفت: اعضای جامعه اسلامی این فرد یا افراد را بخشیده‌اند.

وی اضافه کرد: ما با حمایت شما به آنها می‌گوئیم که تعصب نسبت به یکدیگر، بدون توجه به دین، نژاد یا ملت پذیرفته شده نیست.

الیزابت توماس که در دانشگاه ایالتی اورگان کار می‌کند اظهار داشت که می‌خواهد به جامعه مسلمان این شهر بگوید که ساکنان این شهر به آنها و اتفاقی که در این مرکز رخ داده اهمیت می‌دهند.

مسلمانان سوئیس تغییر رأی مردم را در جریان مناره پیگیری می‌کنند

یک گروه اسلامی در سوئیس اعلام کرد که قصد دارد ابتکارعمل مردمی را در پیش بگیرد که نتیجه آن معکوس شدن نتیجه ممنوعیت ساخت مناره برای مساجد جدید این کشور آلپی باشد.

این گروه اسلامی سوئیسی اعلام کرده است که در صورت اجرای ابتکار عمل مردمی خود اگر موفق شوند باردیگر همه پرسی را برگزار کنند نظر رأی دهندگان تغییر خواهد کرد.

سال گذشته 5/57 نفر از رأی دهندگان سوئیس با همه پرسی ممنوعیت ساخت مناره برای مساجد جدید مخالفت کردند که این امر انتقاد بسیاری را در جامعه بین‌الملل به دنبال داشت.

طرح معکوس کردن نظر مردم برای ممنوعیت ساخت مناره یک روز پس از رأی مردم این کشور به اخراج مهاجرانی صورت گرفت که متهم به جرایم جدی هستند، رویکردی که نشان‌ دهنده رشد خصومت نسبت به مهاجران است.

براساس اعلام شورای مرکزی اسلام در سوئیس، متن این ابتکار عمل پیشنهادی اظهار می‌دارد که ممنوعیت ساخت مناره نقض قانون اساسی است.

نیکولاس بلانکو رئیس شورای مرکزی اسلام در سوئیس گفت: امروز ما می‌توانیم به وضوح بگوئیم که پذیرش این ممنوعیت هیچ نفی برای رأی دهندگان و کشور ندارد. این همه‌پرسی جدید نشان خواهد داد که ما به دموکراسی احترام می‌گذاریم و مطیع قانون هستیم.

این شورای مستقر در برن اعضای خود را هزار و هفتصدهزار نفر عنوان می‌کند. حدود 350 هزار مسلمان در میان جمعیت 7/7 میلیون سوئیس زندگی می‌کنند.

اسکار برگامین مشاور این شورا در رابطه با علت اینکه چرا تصور می‌کند رأی مردم در رابطه با مناره در همه پرسی جدید متفاوت خواهد بود گفت: مردم امروز بهتر می‌توانند تمایز قائل شوند. آنها اطلاعات بهتری دریافت کرده‌اند و فرصت دارند که در سالهای آینده اطلاعات بهتری کسب کنند.

هم مسئله اخراج مهاجران و هم ابتکار عمل مناره ها از سوی حزب مردم سوئیس به عنوان یک حزب جناح راستی به پیش برده شد.

متن پیشنهادی این همه پرسی در ماه ژانویه به وزارت خارجه فدرال ارائه می‌شود.

عاملان این ابتکار عمل 18 ماه فرصت دارند تا 100 هزار امضا معتبر جمع کنند تا بتوانند یک همه پرسی ملی برگزار کنند.

مسلمانان امریکا خواستار ارتقای امنیت مساجد و مراکز دینی شدند

شورای روابط اسلامی - امریکایی مستقر در واشنگتن به عنوان بزرگترین سازمان حمایت از حقوق مدنی مسلمانان از اف‌بی‌آی و مقامات اجرای قانون در ایالت اورگان این کشور خواسته پس از ایجاد حریق عمدی در مسجدی از این ایالت، امنیت مسلمانان را ارتقا دهد.

مقامات آتش‌نشانی اعلام کرده‌اند که آتش اوایل این هفته در اورگان به مرکز اسلامی فرهنگی سلمان فارسی در کوروالیس اورگان صدمه رسانده است . مقامات اف بی آی درحال بررسی این رویداد هستند.

ارسلان بخاری مدیر اجرایی شورای روابط اسلامی- امریکایی در واشنگتن اظهار داشت: درست به همان نسبت که مسلمانان با هرگونه تهدیدی نسبت به امنیت کشور خود مخالف هستند، ما هم از همشهریان خود که پیروان ادیان مختلف هستند می‌خواهیم با هر حمله‌ای نسبت به مسلمانان یا نهادهای دینی آنها مخالفت کنند.

بخاری اظهار داشت که اخیراً یک نشست خبری در سیاتل با دو زن مسلمان که در یک پمپ بنزین مورد حملات لفظی یک فرد نژاد پرست و متعصب قرار گرفته بودند برگزار شد.

سه رویداد ضد اسلامی دیگر نیز چون حمله به یک مادر و فرزند مسلمان نیویورکی ، دستگیری نوجوانان نیویورکی که یک دانش آموز مسلمان را به علت دین خود مورد آزار قرار داده بودند و تخریب نمای ساختمان یک مسجد در کارولینای جنوبی که اخیراً رخ داده است.

مساجد در کالیفرنیا، تنسی، نیویورک، ایلی‌نویز، ویسکانزین، آریزونا، لوئیزیانا، کنتاکی، تگزاس و فلوریدا با مخالفتهای لفظی مواجه شده و در ماههای اخیر به طور مشابه هدف حملات انزجاری قرار گرفته‌اند.

دفتر شورای روابط اسلامی - امریکایی اخیراً راه‌اندازی یک دپارتمان ویژه بررسی اسلام‌هراسی هشدار دهنده را در جامعه امریکا اعلام کرده است.

از مسلمانان حقیقی و حقوقی در جامعه آمریکا خواسته شده است که توصیه‌ها ارائه شده در رویه‌های امنتیتی را که از سوی شورای روابط اسلامی – امریکایی برای آنها فراهم شده مورد بررسی دقیق قرار دهند.

شورای روابط اسلامی امریکایی بزرگترین سازمان حمایت از آزادی‌های مدنی مسلمانان امریکا است که قصد دارد با فعالیتهای خود درک اسلام را ارتقاء داده، گفتگو را ترویج کند، از آزادی‌های مدنی حمایت کرده، مسلمانان امریکایی را تقویت کرده و ائتلافهایی تشکیل دهد که ترویج‌کننده عدالت و درک دوجانبه باشند.

جریمه پزشک آلمانی به‌علت تبعیض علیه زنان محجبه

یک سازمان بهداشت عمومی آلمان پزشکی را به علت آویختن علامت حجاب ممنوع بر سردر اتاق انتظار مطب خود اخراج کرد.

این علامت حجاب ممنوع در ماه سپتامبر به تیتر روزنامه‌ها تبدیل شد و در همان زمان بود که یک کتاب پرفروش مسلمانان را برای عدم تمایل نسبت به انطباق با سبک زندگی آلمانی و یادگیری زبان این کشور مورد انتقاد قرار داده بود.

اما اخیراً مقامات پزشکی آلمان این پزشک را متهم و وی را جریمه کردند.

کورنیلیا کور سخنگوی سازمان نظارت بر اقدامات پزشکی در منطقه فرانکفورت گفت: قرار است طی پنج سال آینده نام این پزشک همراه با نشان ناشایستگی در ثبت پزشکی آلمان همراه باشد.

این پزشک به نقض وظایف خود برای رفتار مساوی میان تمام بیماران خود بدون توجه به جنس، سن، نژاد یا مذهب متهم شده است.

کور اظهار داشت که این پزشک به علت پایین آوردن علامت حجاب ممنوع شامل جریمه‌های بزرگتر چون حذف نظام پزشکی نمی‌شود. وی همچنین با یک گروه از مسلمانان دیدار کرد و در جمع عموم از این اقدام خود عذرخواهی نمود.

براساس قوانین علامت نصب شده در اتاق انتظار این پزشک به معنای ممنوعیت ورود زنان محجبه ، عدم حضور خانواده‌های پرجمعیت و ضرورت صحبت به زبان آلمانی مورد تأکید قرار گرفته بود.

حجاب مانع استخدام آموزگار مسلمان شد

یک مدرسه ارتدکس مسیحی در هلند از استخدام آموزگار مسلمان محجبه تنها به علت پوشش اسلامی وی امتناع کرد.

تیوان کلاور مدیر این مدرسه ابتدایی مسیحی ارتدکس برای توجیه تبعیض خود نسبت به این آموزگار محجبه مدعی شد که این مدرسه قوانین بسیاری سختی برای پوشش دارد که این قوانین را هفت سال پیش تصویب کرده است.

این مدرسه تمام پوششهای دینی را به جز پوششهای مرتبط با مسیحیت را ممنوع اعلام کرده است.

مدارس مسیحی ارتدکس در هلند به صورت خصوصی اداره می‌شوند اما از دولت این کشور بودجه دریافت می‌کنند. براساس اظهارات سخنگوی کمیسیون فرصتهای برابر این مدارس تنها می‌توانند نمادهای دینی را تحت شرایط بسیار سخت ممنوع کنند.

این درحالی است که چندی پیش در فرانسه نیز یک آموزگار مسلمان برای امتناع از برداشتن حجاب اسلامی خود از مدرسه اخراج شد.

این آموزگار محجبه به‌تازگی دوره کار آموزی خود را در یک مدرسه ابتدایی در شهر تولوس فرانسه آغاز کرده بود اما کمیته انضباطی مدرسه با ادعای دفاع از سکولاریسم در اماکن عمومی وی را اخراج کرد.