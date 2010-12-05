  1. بین الملل
  2. سایر
۱۴ آذر ۱۳۸۹، ۹:۵۹

وزیر دفاع انگلیس:

خواهان حل موضوع هسته ای ایران از طریق گفتگو هستیم

وزیر دفاع انگلیس با اشاره به مذاکرات ایران و اعضای 1+5 در ژنو گفت: خواهان حل موضوع هسته ای ایران از طریق گفتگو نه گزینه نظامی هستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "لیام فاکس" روز شنبه در کنفرانسی در موسسه "مطالعات استراتژیک" در لندن گفت: خواهان حل موضوع هسته ای ایران از طریق گفتگو نه گزینه نظامی هستیم، اما ایران نیازمند همکاری با جامعه بین الملل برای دستیابی به این هدف است.

لیام فاکس افزود: انگلیس در دستیابی به توافقی که منافع هسته ای ایران را به رسمیت بشناسد، جدی است.

وزیر دفاع انگلیس با اشاره به مذاکرات هسته ای ایران و گروه 1+5 در روز ششم و هفتم دسامبر (15 و 16 آذر) در ژنو تاکید کرد که برای حل برنامه هسته ای این کشور باید مذاکرات با جدیت آغاز شود.

وی در عین حال با بی اعتنایی به صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران و همکاری شفاف این کشور با بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت که ایران برای جلوگیری از اقدام نظامی علیه برنامه هسته ای خود باید با جامعه بین الملل همکاری کند.

اظهارات فاکس در حالی بیان می شود که "هیلاری کلینتون" وزیر خارجه آمریکا اخیرا در گفتگو با خبرنگار بی. بی. سی. در منامه پایتخت بحرین اظهار داشت: در صورتی که ایران به جامعه جهانی نشان دهد که می تواند مورد اعتماد باشد می توان به این کشور اجازه داد تا برنامه داخلی غنی سازی خود را برای اهداف غیر نظامی ادامه دهد.

کد مطلب 1204081

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها