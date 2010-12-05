خواهان حل موضوع هسته ای ایران از طریق گفتگو هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "لیام فاکس" روز شنبه در کنفرانسی در موسسه "مطالعات استراتژیک" در لندن گفت: خواهان حل موضوع هسته ای ایران از طریق گفتگو نه گزینه نظامی هستیم، اما ایران نیازمند همکاری با جامعه بین الملل برای دستیابی به این هدف است.

لیام فاکس افزود: انگلیس در دستیابی به توافقی که منافع هسته ای ایران را به رسمیت بشناسد، جدی است.

وزیر دفاع انگلیس با اشاره به مذاکرات هسته ای ایران و گروه 1+5 در روز ششم و هفتم دسامبر (15 و 16 آذر) در ژنو تاکید کرد که برای حل برنامه هسته ای این کشور باید مذاکرات با جدیت آغاز شود.

وی در عین حال با بی اعتنایی به صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران و همکاری شفاف این کشور با بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت که ایران برای جلوگیری از اقدام نظامی علیه برنامه هسته ای خود باید با جامعه بین الملل همکاری کند.

اظهارات فاکس در حالی بیان می شود که "هیلاری کلینتون" وزیر خارجه آمریکا اخیرا در گفتگو با خبرنگار بی. بی. سی. در منامه پایتخت بحرین اظهار داشت: در صورتی که ایران به جامعه جهانی نشان دهد که می تواند مورد اعتماد باشد می توان به این کشور اجازه داد تا برنامه داخلی غنی سازی خود را برای اهداف غیر نظامی ادامه دهد.