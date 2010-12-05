محرومیت سنگین در انتظار تماشاگران پرسپولیس/ اعلام رای تا آخر هفته

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که قرار بود کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال دیروز شنبه رای خود را در خصوص تخلف تماشاگران پرسولیس در دیدارخانگی مقابل سپاهان اعلام کند، تکرار تخلفات تماشاگران این تیم مقابل پیکان باعث شد تا کمیته انضباطی تصمیم گرفته رای یکپارچه و مضاعفی را در خصوص این دو تخلف اعلام کند.

فحاشی و سر دادن شعارهای انتقادی نسبت به مسئولان فدراسیون فوتبال و کمیته داوران در دیدار مقابل سپاهان و سنگ پرانی و رفتارناشایست در دیدارمقابل پیکان تخلفات تماشاگران پرسپولیس است که پیش بینی می شود با توجه به تکرار این تخلفات ظرف دو دیدار اخیرجریمه سنگینی در انتظار تماشاگران این تیم باشد.

گفته می‌شود این رای که احتمال محرومیت از دیدار با حضور تماشاگر و جریمه نقدی سنگین بسیار زیاد است، ظرف روزهای آینده و حداکثر تا پایان هفته اعلام خواهد شد.