به گزارش خبرگزاری مهر، جهان شهرگرایی در نتیجه رشد فزاینده ارتباطات و مناسبات بین المللی جنبه جدی تری به خود گرفته است.

از ویژگی‌های افزایش تعاملات جهانی این است که اتفاقی که در یک نقطه از جهان رخ می‌دهد در جاهای دیگر هم طنین انداز است. بر این اساس سرنوشت کشورها در چنین جهانی با یکدیگر همپوشانی دارند.

با توجه به وابستگی متقابل کشورها به یکدیگر از یک سو و سرنوشت مشترک آنها از سوی دیگر باعث می‌شود تا نیاز به بازتعریف در اصول و هنجارهای جهانی احساس شود.

مشکلات و معضلات جهانی در حال حاضر نیاز به اتفاق نظر جهانی دارد و رفع و حل آنها مستلزم اراده جهانی کشورهای مختلف است.

بخش اول کتاب حاضر به بررسی موضوع کانت و جهان شهرگرایی معاصر می‌پردازد. ایده تاریخ جهانشمول با اهداف و مقاصد جهانی مقاله‌ای از کانت در این کتاب است. توماس پاگ فیلسوف سیاسی معاصر در این بخش به بررسی موضوع "جهان شهرگرایی و حاکمیت" پرداخته است.

کانت و جهان شهرگرایی عنوان مقاله مارتا نوسبام در این بخش است. عدالت جهانی عنوان بخش دوم این کتاب به شمار می‌رود.

بخش سوم این اثر به بررسی موضوعات جهان شهرگرایی، ملیت، دولت و فرهنگ می‌پردازد. در این بخش مارتا نوسبام موضوع وطن پرستی و جهان شهرگرایی را مورد بررسی قرار داده است.

بخش چهارم این اثر به بررسی موضوع سیاست جهانی می‌پردازد. دیوید هلد در این بخش اصول نظم جهانی را مورد بررسی قرار داده است. جرمی والدرون در این بخش به بررسی چیستی مفهوم جهان شهرگرایی پرداخته است.

بنیانهای سیاسی جامعه جهانی کثرتگرا عنوان مقاله یورگن هابرماس در این بخش است. جهان شهرگرایی و حکمرانی جهانی و منتقدان و موافقان جهان شهرگرایی عناوین سایر بخشهای این کتاب به شمار می‌روند.

دیوید هلد استاد سیاست بین‌الملل در مدرسه اقتصادی لندن است. او از نظریه‌پردازان برجسته روابط بین‌الملل به شمار می‌رود که باعنوان مکتب انگلیسی در روابط بین‌الملل شناخته می‌شوند. گرت والاس براون استاد دانشگاه شفیلد در انگلستان است.

این کتاب با عنوان "منتخبی از جهان شهرگرایی" از سوی انتشارات پالیتی منتشر شده است.