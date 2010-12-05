به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه مهلت دریافت آثار این جشنواره تا پایان آذرماه تعیین شده است ولی هیئت داوران با داوری 300 اثری که تاکنون به دبیرخانه رسیده است، کار خود را آغاز کردهاند تا 20 اثر برگزیده جشنواره "قصهنویسی کودک، نوجوان و جوان" را در چهارمین دوره برپایی اعلام کنند.
برای شرکت در جشنواره هیچ محدودیت سنی در نظر گرفته نشده است و تنها آثار ارسالی نباید پیش از این چاپ شده باشند. موضوع داستانها آزاد است و آثار باید در محدوده سنی کودک، نوجوان و جوان باشد.
آثار بر اساس موضوع ویژه کودک، نوجوان و جوان دستهبندی و در اختیار هیئت پنج نفره داوری قرار میگیرد و در مراسمی با حضور نویسندگان پیشکسوت به نفرات اول تا سوم جایزه اهدا میشود.همچنین از نفرات چهارم تا بیستم این مسابقه نیز تقدیر به عمل خواهد آمد و تمامی آثار نفرات برتر از اول تا بیستم را شرکت انتشارات علمی و فرهنگی منتشر خواهد کرد.
این جشنواره همچنین دارای بخش ویژه تصویرگری است که پس از پایان داوری کتابها و انتخاب 20 اثر برگزیده، فراخوانی برای تصویرگران اعلام خواهد شد که برای کتابهای برگزیده تصویرگری کنند و از بین شرکتکنندگان این بخش باردیگر 20 تصویرگر برتر انتخاب میشود و کتابها با تصویرها و طراحی جلد آنها منتشر خواهد شد.
