خودروهای فرسوده مهمترین عامل آلودگی هوا هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسینعلی شهریاری در تشریح علل آلودگی هوای تهران گفت: خارج نشدن خودروهای فرسوده طبق برنامه چهارم توسعه، نبود منابع کافی در دولت، عدم همکاریهای بین‌بخشی و نبود تولیت واحد، مهمترین علل آلودگی هوای تهران است.

وی افزود: طبق برنامه چهارم توسعه قرار بود 250 هزار خودروی فرسوده از رده خارج شود که با پایان برنامه چهارم و با وجود گذشت یک سال دیگر از این برنامه به دلیل نبود اعتبارات کافی تاکنون فقط 25 هزار خودروی فرسوده از رده خارج شده‌اند.

شهریاری با بیان اینکه نبود تولیت واحد و مشخص برای کاهش آلودگی هوا یکی دیگر از مشکلات موجود است، گفت: وزارتخانه‌های صنایع و معادن، نفت، کشور، بهداشت و درمان و سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی کشور از جمله دستگاههایی هستند که در امر کاهش آلودگی هوا دخیل هستند و متاسفانه در شرایط سخت و مشکل، بیشترین مسئولیت متوجه سازمان حفاظت محیط زیست می‌شود در حالی که استانداردسازی بنزین و گازوئیل مربوط به وزارت نفت است و در حال حاضر گازوئیل ما 10 برابر بیشتر از گازوئیل کشورهای اروپایی آلودگی دارد.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس همچنین استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی و همچنین مترو را در کاهش آلودگی هوای تهران موثر دانست و گفت: در حال حاضر تعداد اتومبیلها نسبت به جمعیت زیاد نیست اما چون اتوبوسرانی و همچنین مترو توسعه کافی نداشته است مردم از اتومبیل شخصی استفاده می کنند و جا دارد دولت حمایت و سرمایه ‌گذاری بیشتری برای حمل و نقل عمومی داشته باشد.

وی همچنین به موضوع معاینه فنی خودروها اشاره کرد و گفت: معاینه فنی خودروها نباید فقط مربوط به روزهای آلوده هوا باشد بلکه در طول سال و به طور مستمر باید صورت گیرد.

شهریاری با اشاره به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی و بار بیماریهای ناشی از آلودگی هوای تهران، بر ضرورت همکاریهای بین ‌بخشی اشاره کرد و گفت: آنچه برای ما مهم است سلامت مردم و پاک بودن هوای تهران است و باید با دید خدمتگزاری دست به دست هم داده و در کاهش آلودگی هوای تهران بکوشیم.