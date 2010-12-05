75 مورد آتش سوزی در جنگلهای گلستان ثبت شد

حمید سلامتی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: بجز سه موردآتش سوزی، سایر آتش سوزیها تحت کنترل هستند و تلاش برای مهار سه آتش سوزی نیز ادامه دارد.

وی اظهار داشت: فعالترین آتش سوزی در ماهیان در مرز گرگان و علی آباد که دسترسی به آن سخت بوده، رخ داده است.



سلامتی افزود: با اهمیتی که پارک ملی گلستان دارد سمت و سوی امکانات و نیروها به سوی آن رفت و همزمان در مینودشت نیز حریق داشتیم و آتش سوزی از آنجا شروع شد و کانون آتش سوزی است.



وی خاطرنشان کرد: در گرگان آتش سوزی تک درخت داشته ایم، شعله های آتش قسمتی به شرق و قسمتی به سمت غرب تا جعفر آباد گرگان می آید، اما در شرق به دلیل دمای بیشتر و رطوبت کمتر، آتش سوزی بیشتری در این منطقه داشتیم و در غرب هیچ مشکلی نداریم.

مدیرکل منابع طبیعی گلستان گفت: جنگلهای استان 451 هزار هکتار وسعت دارد و کمتر از صدم درصدد جنگلها گرفتار حریق شدند و آتش سوزی در عرصه است.