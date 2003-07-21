وزراي امورخارجه اتحاديه اروپا امروز در بروكسل گردهم مي آيند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از آسوشيتدپرس، تحولات خاورميانه و بازسازي عراق از ديگر محورهاي گفتگوي امروز وزراي امورخارجه اتحاديه اروپا دربروكسل است.

در نشست امروز وزاري امورخارجه اتحاديه اروپا قرار است براي گفتگو با سيلوان شالوم وزير امورخارجه رژيم صهيونيست و همتاي فلسطيني او نبيل شعث برنامه ريزي شود.

وزراي امورخارجه اتحاديه اروپا هدف خود از اين تصميم را پيشبرد سريع روند صلح خاورميانه اعلام كرده است. درنشست امروز وزراي امور اتحاديه اروپا همچنين قرار است درخصوص بازسازي عراق گفتگو وتبادل نظر شود. اين اتحاديه معتقد است: كشورهاي عضو اتحاديه اروپا بايد در بازسازي عراق سهيم باشند.

در نشست امروز همچنين قراراست، يوشكا فيشر وزير امورخارجه آلمان گزارشي از سفر اخير خود به آمريكا و ديدار با مقامات آمريكايي ارائه دهد.

