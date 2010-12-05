مراسم تجلیل از قهرمانان گوانگجو با حضور احمدی نژاد آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز یکشنبه مراسم تجلیل از قهرمانان ایرانی شرکت‌کننده در شانزدهمین دوره مسابقات آسیایی گوانگ‌جو با حضور رئیس‌جمهور در سالن وزنه‌برداری ورزشگاه آزادی برگزار شد

قرار است در این مراسم به 20 ورزشکاری که در این دوره از مسابقات آسیایی مدال طلا کسب کرده اند، 150 سکه بهار آزادی، 14 نفری که در این مسابقات مدال نقره کسب کردند هر کدام 75 سکه بهار آزادی و به 25 نفری که مدال برنز را دریافت کردند، 50 سکه بهار آزادی اهدا گردد.

بر اساس این گزارش قرار است به خدیجه آزادپور به عنوان اولین بانوی مدال آور جمهوری اسلامی ایران ، علاوه بر 150 سکه بهار آزادی 50 سکه دیگر بهار آزادی اهدا شود.

همچنین به جاسم ویشگاهی کاراته کای ایرانی که آخرین مدال طلای کاروان ایران را در این دوره از مسابقات را کسب کرد علاوه بر 150 سکه بهار آزادی، 20 میلیون تومان پول نقد نیز اهدا خواهد شد.

گفتنی است به سعید احمدی کشتی گیر آزاد وزن 60 کیلوگرم به دلیل اینکه در مقابل حریف چینی رباط صلیبی زانویش آسیب دید و از کسب مدال بازماند به دستور رئیس جمهور قرار است جایزه مدال برنز معادل 50 سکه بهار آزادی اهدا شود. ضمن اینکه به حمید علی اکبری کشتی گیر فرنگی کار 120 کیلوگرم که به ناداوری باخت هم قرار است جایزه مدال برنز معادل 50 سکه بهار آزادی اهدا شود.

در این مراسم سجادی معاون ورزشی سازمان تربیت بدنی، علی آبادی رئیس کمیته ملی المپیک و همچنین علی سعید لو رئیس سازمان تربیت بدنی حضور دارند.

372 ورزشکار ایرانی اعزام شده به مسابقات آسیایی گوانگجو که در هفته های اخیر برگزار شد 59 مدال کسب کردند.