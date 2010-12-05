به گزارش خبرگزاری مهر، "شوو روی" دانشمند هندی که در دانشگاه کالیفرنیا کار می کند این کلیه مصنوعی را ابداع کرده است.

این کلیه قابل پیوند تاکنون در لابراتوار و بر روی پستانداران کوچک آزمایش شده است. این اندام مصنوعی با استفاده از میکرودستگاههای پزشکی زیستی ساخته شده و اکنون درخواست آزمایش فاز 1 بالینی بر روی انسان را ارائه کرده است.

این کلیه، دستگاهی به بزرگی یک فنجان قهوه است که می تواند عملکردهای اصلی مثل فیلترکردن مواد سمی، تنظیم فشار خون و تولید ویتامین D را انجام دهد.

براساس گزارش TopNews United States، این دستگاه در تفاوت با "پیس میکرها" بدون باتری عمل می کند و می تواند حداقل تا 10 سال به عملکرد خود ادامه دهد.

به گفته این محقق، کلیه مصنوعی با سایر بافتها تماس نزدیک برقرار نمی کند و در آن خطر رد پیوند وجود ندارد. درصورتیکه این کلیه با موفقیت از آزمایشات عبور کند یک اختراع مفید برای میلیونها بیماری خواهد بود که زندگی آنها به دیالیز وابسته است.