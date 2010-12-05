سازمان عمران آمل در آستانه صعود به لیگ برتر هندبال

خسرو ابراهیم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم سازمان عمران آمل که در منطقه سه این رقابت ها در قزوین حضور دارد، با جمع پنج امتیاز و به عنوان تیم نخست به مرحله نیمه نهایی این منطقه و صعود به جمع هشت تیم پایانی زیرگروه لیگ برترهندبال باشگاه های کشور قرار گرفت.

وی افزود: تیم آمل در دور مقدماتی این رقابت ها در گروه یک منطقه سه، از سد تیم های گنبد و بوشهر گذشت و به عنوان سر گروه به مرحله نیمه نهایی صعود کرد.

رئیس هیئت هندبال مازندران ادامه داد: تیم سازمان عمران آمل عصر یکشنبه در مرحله نیمه نهایی این رقابت ها به مصاف تیم بهبهان می رود که در صورت برتری جواز حضور در مرحله پایانی مسابقات زیر گروه لیگ هندبال باشگاه های کشور را کسب خواهد کرد.

ابراهیم زاده اضافه کرد: دیگر دیدار مرحله نیمه نهایی این منطقه را تیم های قزوین میزبان رقابتها با بوشهر برگزار خواهند کرد.

وی تصریح کرد: مسابقات مرحله مقدماتی زیرگروه لیگ برترهندبال باشگاه های کشور با حضور هشت تیم در دو گروه چهار تیمی در منطقه سه در قزوین در حال برگزاری است.

رئیس هیئت هندبال مازندران با اشاره به اینکه مسابقات مرحله مقدماتی زیرگروه لیگ برترهندبال باشگاه های کشور با حضور 32 تیم قهرمان هراستان در چهار منطقه در حال برگزاری است، خاطرنشان کرد: از هر منطقه دو تیم به مرحله یک چهارم صعود و با رقایت تیم ها در این مرحله در نهایت دو تیم به مسابقات فصل آینده لیگ برتر هندبال باشگاه های کشور را کسب خواهند کرد.

ابراهیم زاده یادآورشد: تیم سازمان عمران آمل به عنوان قهرمان هندبال مازندران در مسابقات زیرگروه لیگ برترهندبال باشگاه های کشور شرکت کرد.