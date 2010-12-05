1200 مبلغ در ماه محرم به مناطق مختلف استان زنجان اعزام می شوند

حجت الاسلام علی دشتکی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان بابیان اینکه در ایام ماه محرم امسال هیچ مکان مذهبی در استان فاقد مبلغ و مبلغه نخواهد بود، افزود: همچنین 100 مبلغ نیز به مراکز علمی و آموزشی استان برای اجرای برنامه های متناسب با این ایام اعزام خواهد شد.

وی ادامه داد: در اجرای برنامه های مذهبی ماه محرم با برنامه ریزی های انجام شده حدود سه هزار نفر به طور مستقیم و اعضای هیئت امنای هزار و 300 مسجد فعال در استان درگیر اجرای این برنامه ها خواهند بود.

حجت الاسلام دشتکی با بیان اینکه تمامی برنامه های مذهبی و فرهنگی با محوریت قرآن و اهل بیت (ع) اجرا خواهد شد، افزود: حدود هزار و 100 تشکل دینی اعم از هیئات مذهبی، کانون های فرهنگی و انجمن های اسلامی در سطح استان زنجان به فعالیت مشغول هستند.