۱۴ آذر ۱۳۸۹، ۱۳:۳۷

1200 مبلغ در ماه محرم به مناطق مختلف استان زنجان اعزام می شوند

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: هزار و 200 مبلغ و مبلغه در ایام محرم به مناطق مختلف این استان اعزام می شوند.

حجت الاسلام علی دشتکی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان بابیان اینکه در ایام ماه محرم امسال هیچ مکان مذهبی در استان فاقد مبلغ و مبلغه نخواهد بود، افزود: همچنین 100 مبلغ نیز به مراکز علمی و آموزشی استان برای اجرای برنامه های متناسب با این ایام اعزام خواهد شد.

وی ادامه داد: در اجرای برنامه های مذهبی ماه محرم با برنامه ریزی های انجام شده حدود سه هزار نفر به طور مستقیم و اعضای هیئت امنای هزار و 300 مسجد فعال در استان درگیر اجرای این برنامه ها خواهند بود.

حجت الاسلام دشتکی با بیان اینکه تمامی برنامه های مذهبی و فرهنگی با محوریت قرآن و اهل بیت (ع) اجرا خواهد شد، افزود: حدود هزار و 100 تشکل دینی اعم از هیئات مذهبی، کانون های فرهنگی و انجمن های اسلامی در سطح استان زنجان به فعالیت مشغول هستند.

