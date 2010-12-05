۱۴ آذر ۱۳۸۹، ۱۰:۳۹

با رای نمایندگان؛

آموزشکده‌ها و دانشکده‌های آموزش و پرورش به وزارت علوم ملحق شد

با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی آموزشکده ها و دانشکده های فنی و حرفه ای وزارت آموزش و پرورش از ابتدای برنامه پنجم توسعه به وزارت علوم ملحق می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی نمایندگان به بررسی مواد باقیمانده برنامه پنجم توسعه پرداختند که در ماده 280 مکرر 3 مقرر کردند از ابتدای برنامه پنجم آموزشکده ها و دانشکده های فنی حرفه ای وزارت آموزش و پرورش با کلیه امکانات، اموال منقول و غیر منقول و نیروی انسانی و دارایی ها و تعهدات و مسئولیت ها از وزارت مذکور منتزع و به وزارت علوم ملحق می شود.

بر این اساس وزارت علوم مکلف است در مقاطع کاردانی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته به پذیرش دانشجو در این دانشکده ها و آموزشکده ها اقدام کند.

بر اساس تبصره این ماده مبنای انتزاع و انتقال آموزشکده های فنی حرفه ای و دانشکده هایی است که در سال تحصیلی 88 و 89 فعال بوده یا مجوز داشته اند.

