به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی نمایندگان به بررسی مواد باقیمانده برنامه پنجم توسعه پرداختند که در ماده 280 مکرر 3 مقرر کردند از ابتدای برنامه پنجم آموزشکده ها و دانشکده های فنی حرفه ای وزارت آموزش و پرورش با کلیه امکانات، اموال منقول و غیر منقول و نیروی انسانی و دارایی ها و تعهدات و مسئولیت ها از وزارت مذکور منتزع و به وزارت علوم ملحق می شود.

بر این اساس وزارت علوم مکلف است در مقاطع کاردانی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته به پذیرش دانشجو در این دانشکده ها و آموزشکده ها اقدام کند.

بر اساس تبصره این ماده مبنای انتزاع و انتقال آموزشکده های فنی حرفه ای و دانشکده هایی است که در سال تحصیلی 88 و 89 فعال بوده یا مجوز داشته اند.