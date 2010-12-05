طرح جامع آذین بندی تهران 6 ماه دیگر به اتمام می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد جواد شوشتری افزود: تغییر چهره شهر هم در ایام سوگواری اتفاق می افتد و هم در اعیاد که متاسفانه این امر بدون رعایت قاعده خاصی انجام می شود.

وی افزود: برخی از ابزاری که در آذین بندیها به کار گرفته می شوند شاید به تنهایی زیبا باشند اما استفاده آنها در کنار یکدیگر هیچ تناسبی ندارد، گاهی اوقات نیز این ابزار دارای موادی چون جیوه هستند که استفاده از آنها برای بدن و سلامت انسان بسیار مضر است، همچنین برخی از این آذین بندی ها و شهرآرایی ها باعث سد معبر نیز می شود و برخی نیز تصور می کنند با شلوغ کردن، زیبایی آفریده اند.

شوشتری با تاکید بر اینکه این مسایل در طرح جامع آذین بندی مورد توجه قرار گرفته اظهار داشت: دراین طرح همچنین مشخص می شود که چه نوع المانی باید مورد استفاده قرار گیرد و دیگر اینکه این المان در کجای شهر نصب شود.

مدیر عامل سازمان زیباسازی افزود: هم اکنون مراحل تدوین طرح جامع آذین بندی در معاونت برنامه ریزی و توسعه سازمان در حال اجراست و در حدود 6 ماه آینده به اتمام می رسد.



