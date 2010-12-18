  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب
۲۷ آذر ۱۳۸۹، ۸:۰۷

فلسفه و فرهنگ

فلسفه و فرهنگ

کتاب "فلسفه و فرهنگ" شامل مجموعه‌ای از مقالات و سخنرانیهای دکتر کریم مجتهدی که به کوشش محمدمنصور هاشمی تهیه و تدوین شده از سوی انتشارات کویر در 1100 نسخه منتشر شده است.

خبرگزاری مهر- گروه دین و اندیشه: کتاب "فلسفه و فرهنگ" در برگیرنده مباحثی است درباره ماهیت و اهمیت فلسفه و نسبت آن با سایر جنبه‌های فرهنگ و مشتمل بر تحقیقاتی است در حوزه‌های تاریخ فلسفه، فلسفه تطبیقی و برخی مسائل تاریخی از جمله مشروطیت.

بخشهای مختلف این کتاب شامل مباحث کلی در شناخت قدر و موقعیت فلسفه و نسبت آن با سایر معارف و شؤون بشری، مباحث تاریخی در حوزه فلسفه به ویژه درباره آشنایی غربیان با فلسفه اسلامی و سرگذشت آن در ایران، بحثهایی در فلسفه صدرایی و به طور خاص مطالبی درباره مقایسه جنبه‌هایی از حکمت متعالیه با برخی فلسفه‌های مهم غربی و بالاخره مطالبی در حوزه تاریخ و فرهنگ است.

درواقع باید گفت وجه غالب این مجموعه تأمل در جنبه‌های گوناگون فرهنگ، هنر و تاریخ است از منظر فلسفه و امکان گفتگوی آنها. در این مجموعه می‌توان دغدغه‌ها و نگرش کلی دکتر کریم مجتهدی را نیز مشاهده کرد. ملاحظاتی از این قبیل که فلسفه شناخت امکانات آتی و به معنایی خود آینده است، فلسفه آزادسازی ذهن است و اهمیت آن پیش و بیش از هر چیز در جنبه آموزشی آن نهفته است.

تلاش در جهت پرده برگرفتن از جهل مرکب، کوشش برای تعمق و تفاهم، سنت زنده و در حال بازآفرینی به عنوان سنت حقیقی و تجدد مبتنی بر تعادل میان هویت و حافظه به عنوان تجدد حقیقی از دیگر دغدغه‌های مجتهدی محسوب می‌شوند که در مقالات و سخنرانیهای گردآمده در این کتاب مورد بحث قرار گرفته‌اند.

کد مطلب 1204118

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها