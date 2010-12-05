شکست غرب در به چالش کشیدن برنامه هسته ای ایران در نشست منامه

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الرای اردن امروز در مقاله ای با عنوان "نشست منامه و نقش اسرائیل در بحران های منطقه" می نویسد: بحرین این روزها میزبان کنفرانس امنیت منطقه ای یا نشست گفتگوی منامه است که در این کنفرانس بیشتر کشورهای منطقه و آمریکا و همچنین کشورهایی که به امور خاورمیانه توجه دارند و درعین حال دستگاه های اطلاعاتی و نظامی و کارشناسان سیاسی از کشورهای مختلف دنیا شرکت کرده اند.

"نصوح المجالی" نویسنده این مقاله با اشاره به حضور دو طرف ایرانی و آمریکایی در سطح وزیر امورخارجه و هیئت های همراه می نویسد: این حضور می تواند اختلاف موجود بین تهران و واشنگتن را در صدر برنامه های این کنفرانس قرار دهد.

همچنین در ادامه این مقاله با اشاره به جانبداری کورکورانه آمریکا از اسرائیل تاکید کرد: آمریکا و اسرائیل پیش از این بسیار سعی کردند تا موضوع برنامه هسته ای ایران را که به گفته خودشان خطرناک است، بین المللی کنند.

دراین راستا خاورمیانه شاهد آن بود که دو طرف آمریکایی و اسرائیلی درصدد برآمدند تا کشورهای منطقه را نسبت به برنامه هسته ای ایران نگران کنند و درحقیقت دست به ایران هراسی زدند. موضوعی که می تواند بسیار به اسرائیل کمک کند و باورها درباره اینکه صهیونیست ها عامل بحران های پی در پی درمنطقه هستند را تغییر دهد.

الرای اردن همچنین تاکید می کند: اما تمرکز کشورهای غربی و اسرائیل به شکلی ویژه بر موضوع هسته ای ایران تا حد بسیار زیادی از صدق عملکرد آنان در قبال این موضوع کاست، چرا که اینان خود را در برابر خطر زرادخانه های هسته ای اسرائیل به نادانی زده اند یعنی همان موضوعی که علت اصلی و انگیزه ای برای بروز رقابت تسلیحانی در منطقه شده است.