خبرگزاری مهر- گروه دین و اندیشه: هدف اصلی مؤلف در تألیف کتاب "دین و جامعه صنعتی پیشرفته" نشان دادن این نکته است که جدایی میان جامعهشناسی دین و حوزههای دیگر جامعهشناسی چگونه رخ داده و برای مطالعات جامعهشناختی دین چه پیامدهایی داشته است.
این کتاب جریانهای عمده نظریای را که در چارچوب آنها تحقیقات جامعهشناختی درباره دین انجام شده مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. مؤلف در این باره به بحث میپردازد که نادیده گرفتن خصوصیات دگرگونیپذیر جوامع صنعتی پیشرفته منجر به این واقعیت شدهاند که دین، ولو به دلایلی متفاوت از دلایل بیان شده توسط بسیاری از جامعه شناسان دین به عنوان پدیده ای که باید مورد مطالعه روشمند و منطقی قرار گیرد، همچنین به صورت معما باقی بماند. بکفورد شرح میدهد که جامعه شناسان بیشتر به نوعی ارتباط قوی بین تئوریهای کلی درباره ویژگی در حال تغییر جوامع غربی مدرن و مطالعات خاص بر روی دین دست یافتهاند.
به زعم وی جامعهشناسی دین در نگرش جدید مسایل نظری جدیدی را پیش روی جامعهشناسان قرار داده است و بسیاری از تصورات مسلم پنداشته شده در مورد مدلهای نظری درباره مدرنیته را به چالش کشیده است. همچنین دین در برخی موقعیتها در چالش با نظم اجتماعی بوده و در بسیاری از جهات همچنان مجادلهبرانگیز است.
بکفورد بر این باور است که اقدامهای صورت گرفته در فهم جامعهشناختی از دین معاصر باید به ایدههای نظری در مورد تمایز جوامع صنعتی پیشرفته و ظهور نظم جهانی، اهمیت دهد که این امر مستلزم توجه جدی به راههایی است که از طریق آنها افکار و اندیشهها درباره اهمیت اجتماعی دین با گذشت زمان تغییر مییابند.
بکفورد در کتاب "دین و جامعه صنعتی پیشرفته" علاوه بر ارائه تفسیری از حوزه کلاسیکهای جامعه شناسی در مطالعه دین و تاریخچهای از تأثیر این آثار بر روی توسعه موضوع دین، تلاش تالکوت پارسونز برای ترکیب نقطه نظرات کلاسیک در قالب یک تئوری واحد از مدرنیته را نقد میکند و به بحث درباره تئوریهای مابعدپارسونزی از زوال دین نیز میپردازد.
کتاب در شش فصل اصلی تدوین شده است و در آن به موضوعاتی چون جدایی دین، دین در مدلهای کلاسیک جامعه صنعتی، دوره آمادهسازی اولیه و نتایج ثانویه، نظامها، نمادها، جامعهای شدن، عرفی شدن، ذهنیت، تمایز و نارضایتیهای ناشی از آن و ایدئولوژی، جنبشهای اجتماعی جدید و معنویت پرداخته شده است.
جیمز آرتور بکفورد متولد 1942، جامعهشناس دین و استاد جامعهشناسی دانشگاه وارویک انگلستان است.
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